V krajských soutěží se v polovině týdne hrály hned čtyři mistrovské duely. Dva v rámci Votrok Krajského přeboru, další dva v I. A třídě. Hned o víkendu obě soutěže pokračuji kompletním programem pětadvacátého kola.

Dvorští fotbalisté na jaře bodují převážně na hřištích soupeřů, zatímco doma ze čtyř soubojů vyhráli jediný. | Foto: Renata Jírová

Sváteční středu na startu května využily hned čtyři celky Votrok Krajského přeboru k sehrání dohrávek sedmnáctého respektive osmnáctého kola. Fotbalisté Dvora Králové nad Labem vyrazili bez takřka kompletní obrany na půdu rezervy třetiligového Chlumce nad Cidlinou a ačkoliv po celý zápas tahali za kratší konec, odvezli si šťastnou, leč vydřenou výhru 1:0. Rozhodla o ní penalta proměněná Davidem Knesplem.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Porouchaný Superb na Lamboghini nestačil. Vítězný návrat Drozdů

Čtyři góly byly k vidění v Jaroměři, kde domácí favorit proti Jičínu dvakrát doháněl skóre, pokaždé se mu to ale povedlo a duel došel k nerozhodnému výsledku 2:2. Ten jistě potěšil více hosty z města pohádek kteří si tak polepšili ve hře o záchranu.

Krajský přebor

Dohrávka 17. kola

Chlumec nad Cidlinou B – Dvůr Králové nad Labem 0:1 (0:1)

Fakta - branka: 45. (+2) Knespl z pen. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 4:4. Diváci: 130. FK Chlumec nad Cidlinou B: Kukal - Jelínek (67. Vopátek), Pánek, Tichý, Cholasta - Veselský, J. Kučera, Jan Labík, Jansa - Dítě, V. Dvořák (74. Kříž). TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula - M. Janata, Rejl, Sojka, Ngantsie - Machač (50. Trnka), Jirousek, Hruška, T. Formánek, Žaba (59. M. Hák) - Knespl (90. T. Picha).

Ohlasy trenérů

Snímek z utkání mezi Dvorem Králové nad Labem a Chlumcem nad Cidlinou B.Zdroj: Renata JírováRichard Vlášek, trenér FK Chlumec nad Cidlinou B: Rozjezd utkání byl pomalejší, ale pak jsme se dostali do herní pohody a vytvořili si spoustu šancí. Bohužel jsme je řešili nedůrazně, trefili dvakrát tyč, neproměnili pokutový kop a z dvorského gólmana udělali hvězdu. Ve 45. minutě navíc z penalty sami inkasujeme. Druhá půle byla o dobývání, byli jsme ale pomalí v kombinaci, nepřesní ve finální fázi a řešení standardek. Soupeři se podařilo destrukcí vytěžit maximum. Prohra nás bude dlouho strašit, ale jako memento a ke studiu nám poslouží. Chce to více klidu - v týmu, u diváků i rozhodčích.

Zbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: Vítězství je pro nás odměnou za poctivou defenzivu, protože jsme dávali sestavu jen těžko dohromady. Domácí byli po celý zápas lepší, ale my měli štěstí a do hry jsme dali i srdíčko. Byl to kolektivní výkon s nadstandardním výkonem brankáře. Plusem bylo i to, že jsme dohráli v plném počtu hráčů.

Cesta na Region's Cup: Semifinálové drama rozhodla na Strahově penaltová loterie

Dohrávka 18. kola

Jaroměř – Jičín 2:2 (1:2)

Fakta - branky: 23. Z. Kocourek, 86. Bano - 12. Fidrich, 37. Mokošín z pen. Rozhodčí: Čožík. ŽK: 1:3. Diváci: 130. FK Jaroměř: Červenka - A. Horák, Podolník (46. Pohořálek), Bajer, Prokš - Častvaj (79. Kudrnáč), Bano, Matěj Exnar (79. M. Lebedinský), Gorol, Miloš Exnar (46. Rind) - Kocourek. SK Jičín: Švorc - Klaban, Mokošín, Gaubmann, Smolík (46. Kuncíř) - V. Matějka (38. Machačný), Ulvr (89. Joukl), Zugar, Fidrich - Holer (78. Kopáček), Macháček (89. Vích)

Ohlasy trenérů

Miloš Exnar, trenér FK Jaroměř: V prvním poločase jsme vyrobili spoustu nepřesností a nebyli jsme lepším týmem. Po změně stran se náš výkon výrazně zlepšil, celých pětačtyřicet minut jsme dobývali branku hostů, ale na tři body nedosáhli.

Jan Drusan, asistent trenéra SK Jičín: Musím opět říci, že z naší strany šlo o zodpovědný výkon. Škoda inkasované branky v závěru utkání. Chtěl bych pochválit rozhodčí a skvěle připravený trávník.

Duel mezi Jaroměří a Jičínem nabídl čtyři branky. Očekávaná výhra domácích se ale nekonala.Zdroj: Václav Mlejnek

I. A třída

Dohrávka 17. kola

Třebeš B – Broumov 1:3 (1:0). Branky: Halamka - Slobodyskyi, J. Kotyza, Wilke. Rozhodčí: Prokůpek. Hráno bez karet. Diváci: 120.

Předehrávka 28. kola

Třebechovice pod Orebem – Stěžery 1:0 (0:0). Branka: Želízko. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 2:5. Diváci: 120.