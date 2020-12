V JAKO I. B třídě patří k nejlepším gólmanům, v okresní třídě se však řadí mezi obávané střelce. Miletínský fotbalista Miroslav Richter zhodnotil podzimní část sezony.

Gólman Miletína Miroslav Richter. | Foto: archív hráče

Miletínu patří po zkráceném podzimu šesté místo. Tým, který se v posledních letech vždy pral o přičky nejvyšší, se trápil v zakončení. V devíti zápasech dal pouze devět branek, což je žalostně málo. „Bohužel nás to doprovázelo delší dobu. Měli jsme v zápasech hodně šancí, ale prostě to tam nepadalo, což se ve fotbale stává. Devět gólů v devíti zápasech hovoří za vše," říká gólman Miletína Miroslav Richter. Ten se svými výkony však může být spokojený, na podzim inkasoval jen dvanáckrát, v této statistice se řadí k nejlepším v soutěži. „Naše defenziva je vždy jedna z nejlepších v soutěži. Ustálená obranná řada, která si rozumí. Na mých výkonech se vždy dá co zlepšovat, ale spokojený jsem," odpovídá jasně Richter.