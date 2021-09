Kobylice – Dolní Kalná 4:1 (3:0), branky: 14. a 20. z pen. T. Němec, 29. D. Nový, 84. Pozler – 89. J. Jiřička z pen. Rozhodčí: Prinz. Hráno bez karet. Diváci: 160. V jasnou záležitost se proměnil duel Kobylic s Dolní Kalnou. Hosté, zdá se, jsou odsouzeni k boji o záchranu, domácí si naopak výhrou hodně pomohli ke klidným týdnům, ne-li měsícům. „Domácí byli lepší, mohli přidat i další branky, ale již jsme to i se štěstím ustáli. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali, ale kontaktní branku se nám i přes několik šancí vstřelit nepodařilo. Soupeř vyhrál zcela zaslouženě, musím pochválit parádní pažit a rozhodčí včetně zapůjčeného klubového z Kosiček,“ zhodnotil sympaticky objektivně duel hostující Tomáš Navrátil.

Nová Paka – Jičín B 2:2 (1:2), penalty 3:2, branky: 45. a 80. Kříž – 4. Sajdl, 13. Kosejk. Rozhodčí: J. Hanuš. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Souboj dvou celků z opačných pólů tabulky dlouho směřoval k velmi překvapivému výsledku, domácí ale zlepšeným výkonem vstali z mrtvých a nakonec vzali za vděk zisk dvou bodů. „Utkání se zlomilo ve 45. minutě, kdy jsme nezvládli akci domácích a inkasovali gól do šatny. Domácí to nakoplo, naše lehkost z první půle byla pryč, báli jsme se hrát. Jen jsme doufali v brzký konec utkání. Bod musíme brát,“ uznal jičínský lodivod Petr Beneš.

Stará Paka – Úpice 2:5 (0:4), branky: 58. a 82. Wojcik – 15. O. Toman, 25. Barták, 35. Marel, 37. M. Kejzlar, 54. P. Kejzlar. Rozhodčí: Mykytynets. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (80. Huráň). Diváci: 100. Nováček soutěže poprvé v sezoně nebodoval a mohl za to především výkon hostů. Úpické Spartě konečně zápas sedl, kouč Radek Kaplan si jeho parametry pochvaloval a slova uznání obdržel i ze strany soupeře. „Nešťastný první poločas, kdy jsme inkasovali čtyři branky, neproměnili penaltu a propadli snad v každé herní disciplíně, nám prohrál zápas. Body zaslouženě putují k hostům do Úpice a je až s podivem, že se s takovou hrou (zatím) krčí u dna tabulky,“ pronesl trenér Jaroslav Bíl.

Železnice – Vrchlabí B 5:3 (1:1), branky: 8. Š. Kracík, 51. a 65. L. Haken, 54. Klouza, 68. Kypr – 36. E. Chleborád, 65. a 70. P. Kraus. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 4:2. Diváci: 200. Šlágr kola nabídl dvěma stovkám diváků atraktivní fotbalové představení, v němž nechyběly góly, zápletky ani karetní tresty. Domácí se pěti góly prostříleli k tříbodovému zisku a skoku na druhou příčku. „Vrchlabí je týmem, který hraje fotbal. Podle počtu žlutých karet by se mohlo zdát, že to byla nějaká neúprosná bitva, ale opak byl pravdou. Nejspokojenější byly určitě dvě stovky přihlížejících diváků,“ potvrdil vysokou kvalitu zápasu domácí kouč Vladimír Blažej.

Rezerva Dvora Králové nad Labem po utkání s Kopidlnem.Zdroj: Miloslav TykalDvůr Králové nad Labem B – Kopidlno 5:2 (4:1), branky: 3. V. Marks, 7. a 39. M. Otradovský, 28. a 79. Žaba. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 1:0. Diváci: 80. Dvorská rezerva válí. V posledních čtyřech kolech zaznamenala čtyři vítězství při skóre 20:5 a její zápasy baví fanoušky. A co víc, výkony týmu se líbí i soupeřům. „Dvůr byl především v prvním poločase jasně lepší. Za mne je to jednoznačný adept na postup,“ nechal se dokonce slyšet vedoucí mužstva FK Kopidlno Vladimír Hnát. Potvrdí lídr tabulky formu i v prestižním derby na půdě Miletína?

