Fotbalisté Železnice sice nedokázali v létě vyhrát Lázeňský pohár, nevyhrají ani I. A třídu, ale jednu trofej si přece jen v sezoně odnášejí. Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje!

„Nemají šanci, Solnice si v klidu dojde pro pohár.“ Taky jste byli před startem finálového duelu Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje podobného názoru? Snad se ani nelze divit. Stále ještě úřadující šampioni Votrok Krajského přeboru byli proti účastníkovi I. A třídy jednoznačným favoritem. Leč papírové předpoklady se začaly bortit už krátce po úvodním hvizdu hlavního rozhodčího.

Entuziasmus, s jakým do finále vlétli fotbalisté Železnice, dával tušit, že v krásném velichovském sportovním areálu to favorit nebude mít jednoduché. V roli naprostého outsidera tým z Jičínska na soupeře vlétl pěkně od podlahy. Úvodní minuty se odehrávaly výhradně na obranné polovině Solnice a její hráči brzy poznali, že k trofeji povede velmi trnitá cesta.

Už jen pohled na urostlé chasníky v dresu soupeře mohl nahánět strach, přesto hráčská kvalita byla na straně druhého celku přeboru.

„Road to Velichovky“ Solnice – Meziměstí 11:2, – Černilov 2:0, – Kostelec nad Orlicí 3:2, – Police nad Metují 0:0, na penalty 5:3.

Železnice – Stará Paka 7:0, – Dvůr Králové nad Labem 1:0, – Dolní Kalná 3:0, – Jaroměř 4:1, – Libčany 2:0.

Zatímco obranu favorita zaměstnával nejčastěji s šestadvaceti trefami nejlepší střelec I. A třídy Jan Kypr, v zápise o utkání uvedení jako hosté se Solničtí snažili o kombinační hru středem i po stranách. Jenže naráželi na precizní defenzívu soupeře a tak se ještě krátce před pauzou zdálo, že se parádní návštěva čítající více jak šest stovek diváků branky nedočká.

Do vedení šel ve 43. minutě favorit.Zdroj: Lubomír DouděraNež ale přišla 43. minuta. V té vymyslel geniální přihrávku do šestnáctky jeden z nejaktivnějších Solničáků Zarnadze a pro kanonýra Pavlíčka bylo už jednoduché překonat bezmocného gólmana Burgerta – 0:1.

Leckdo by si myslel, že tímto nadšení soupeře z Železnice povadne. „Domácí“ navíc úvodní poločas odehráli v ohromném tempu a síly zákonitě musely začít ubývat. Jenže to nebyl tento případ. Ihned po přestávce totiž svěřenci kouče Blažeje zapnuli ještě na vyšší obrátky a výsledkem bylo zcela zasloužené vyrovnání.

V 53. minutě k němu vedl precizní centr do šestnáctky v podání střídajícího Míky a důraz bojovníka a hecíře Lukáše Hakena, jenž hlavou div neprotrhl síť za brankářem Lehkým – 1:1.

Osm minut po přestávce bylo vyrovnáno po centru Míky zakončeném hlavičkujícím Hakenem.Zdroj: Lubomír Douděra

Krátce poté mohl Sokol stav dokonce otočit, tým Solnice ale výrazně podržel muž s číslem jedna na zádech a nerozhodný stav tak trval.

Finálového střetnutí se na výbornou zhostil klub TJ Velichovky. Perfektní organizace už od samotného příchodu do areálu, skvělá úroveň občerstvení a dobrý výhled z každého místa. Odměna pro pořadatele? Výborná návštěva čítající 605 diváků. S tím spojená parádní kulisa, o kterou se staraly oba fanouškovské tábory. I v ochozech vyhrál ten z Železnice, ostatně věrnost svému týmu tamní příznivci prokazují v celé sezoně, na finále si připravili celou řadu překvapení (mini choreo, dýmovnice…). Představitelé Královéhradeckého KFS i samotný hejtman Martin Červíček museli být z úrovně finálového utkání po všech stránkách nadšeni.

Co se čekalo mnohem dříve, přišlo v závěrečné čtvrthodině a právě v ní se nakonec nejspíš rozhodovalo o držiteli pohárové trofeje. Hráčům Železnice přece jen chtě nechtě začalo „docházet“ a taktovky se konečně ujal velký favorit.

Přes skvěle fungující obranu soupeře ale prošel velmi nízký počet kombinačních akcí a když už se hráči dostali na dostřel, byl na místě gólman Burgert, jenž se stal hrdinou závěrečných minut zápasu.

Michal Puš právě likviduje hned první penaltu zahrávanou kapitánem Solnice Jaroslavem Jarošem.Zdroj: Lubomír Douděra

To už se ale blížil závěr atraktivní partie a s ním i penaltový rozstřel. No a na ten měli Železničtí připraven ještě jeden trumf. Byl jím zkušený Michal Puš, jenž se na závěrečnou loterii postavil do branky a… a vychytal svému týmu nádhernou trofej pro vítěze.

Hned v úvodní sérii si totiž poradil se střelou solnického kapitána Jaroše, ve třetí pak zlikvidoval ránu Michala Ptáčka, a jelikož jeho spoluhráči byli stoprocentní, mohla ve Velichovkách zavládnout nefalšovaná železnická euforie.

Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje – finále

Železnice – Solnice 1:1 (0:1), na penalty 4:1

Fakta – branky: 53. L. Haken – 43. L. Pavlíček. Rozhodčí: Prušinovský – Prokůpek, Kiezler. ŽK: 4:1. Diváci: 605. TJ Sokol Železnice: D. Burgert (90. Puš) – Bucek (90. Š. Kracík), Starý, L. Haken (71. Mestický), Odvárko – J. Šťastný - F. Burgert (46. Míka), Miler, Klouza, Barták – Kypr. SK Solnice: J. Lehký – R. Ptáček, M. Ptáček, Dymák (58. P. Vítek), Jaroš – M. Jedlička, Zarnadze (58. Krolop), Nejman, D. Volf (68. R. Dostálek) – L. Pavlíček, M. Vítek (68. O. Tobiška).

Fotbalisté Železnice slavili zisk pohárové trofeje se svými fanoušky. Ti ve Velichovkách vytvořili svému týmu doslova domácí prostředí.Zdroj: Lubomír Douděra

Ohlasy trenérů

Vladimír Blažej, trenér TJ Sokol Železnice: „Asi se těžko hledají patřičná slova. Krásné finále v báječné atmosféře, řada dramatických situací, emoční penaltový rozstřel včetně personálních rošád. Železnice napsala historii a tento úspěch vejde do zdejších kronik. Uspět s vynikajícím soupeřem s řadou individualit těší velmi a rok 2024 chceme určitě završit - jak, to všichni tuší. Smekám všechny pokrývky hlavy před týmovým výkonem železnických kluků.“

Pavel Potužník, trenér SK Solnice: „Zápas nám nevyšel dle našich představ. Někteří hráči si mysleli, že se soupeř porazí sám. Ohromná bojovnost a síla ve vzdušných soubojích spolu s vynikající defenzivou nám dělala velké problémy. Po vyrovnání už se hosté nikam nehrnuli a snažili se dovést utkání do penaltové loterie. To se jim povedlo, a jelikož měli pevnější nervy než my, zvítězili.“