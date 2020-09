Dva góly Matějky a skvělý týmový výkon

Tohle byl jednoznačně největší tahák kola krajského přeboru. Souboj dvou aspirantů na postup dokázali ovládnout fotbalisté Police nad Metují, kteří porazili Nový Bydžov těsně 3:2. O dvě domácí branky se postaral kanonýr Jakub Matějka. „Utkání před početnou diváckou kulisou se musí hodnotit jako opravdový vrchol krajského přeboru. Na hostech bylo po právu vidět, že již dlouho oprávněně patří ke špičce této soutěže. Polickým hráčům je potřeba vyseknout velikánskou poklonu, poněvadž výkon celého mužstva byl excelentní,“ uvedl za Spartak Karel Klimeš.

Jičín nadělil v derby Hořicím „kanára“

Až příliš krutý byl výsledek derby mezi Jičínem a Hořicemi. Domácí přečkali tlak Jiskry v úvodu zápasu a nakonec vyhráli 6:0. O jejich vítězství rozhodl především konec první půle, kdy soupeři odskočili do vedení 2:0. „Úvod utkání nám nevyšel, ale vynikající Mäsiar nás podržel. Po dvou brankách do poločasu jsme se uklidnili a utkání dovedli do až velmi krutého výsledku pro hosty,“ řekl trenér Jičína Pavel Obermajer.

Derby na Rychnovsku pro Kostelec

Dobruška hostila v dalším derby Kostelec nad Orlicí. Ač tomu výsledek příliš nenapovídá, tak se hrálo vyrovnané utkáni. Nakonec se z vítězství 4:1 radovali hosté. Vítězný gól vstřelil těsně před poločasem Jan Kvasnička. V druhém dějství přidal Kostelec další dvě branky a odvezl si z Dobrušky cenné tři body. „Hráčům děkuji za podvedený výkon. Domácím přeji pokračování v nastoupené cestě, která další body přinese,“ vysekl pochvalu domácím trenér Kostelce Milan Petřík.

Rezerva Chlumce předvedla parádní obrat

Hradecká Slavia vedla na hřišti rezervy Chlumce ještě v poločase 2:0, jenže domácí po změně stran neuvěřitelně zabrali, nasázeli pět branek a zvítězili 5:2! Za zmínku stojí, že dva góly si Slavia dala sama. „V první půli jsme své šance nedali, naopak hosté byli maximálně produktivní. Po přestávce nám hodně pomohlo rychlé snížení a pak už to byl uragán. Skvělá práce kluci,“ pochválil své svěřence trenér Chlumce Tomáš Hrabík.