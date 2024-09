Sedmé dějství Votrok Krajského přeboru nabídlo hned několik atraktivních partií, mezi nimiž vyčníval duel v Náchodě, kam k souboji prvního s druhým dorazil nováček ze Železnice. Prestižní derby se navíc hrálo v Červeném Kostelci, kde se však diváci branky nedočkali.

Obrat Náchoda dokonal „houslista“ Rojšl

Ve šlágru kola museli fotbalisté Náchoda otáčet skóre v souboji s Železnicí a zástupci obou stran dokonale popsali dění na hřišti.

Michal Malý, člen výboru FK Náchod: „Do utkání jsme vstoupili dobře, byli jsme aktivní, tlačili se před bránu soupeře, ale bez zakončení. V sedmé minutě jsme lacino ztratili míč ve středu hřiště a hosté se rychlým přechodem do útoku dostali do vedení. Nám chvíli trvalo, než jsme se s tím vyrovnali, ale pak Honza Havlena nádhernou střelou vyrovnal. Ve druhém poločase opět krásnou ranou zvýšil Adam Čejchan na 2:0 a o chvíli později upravil Michal Rojšl na 3:0. Hosté se snažili, ale my si již zasloužené vítězství pohlídali.“

Vladimír Blažej, trenér TJ Sokol Železnice: „Pokud mám hodnotit úroveň zápasu, řeknu, že byla velmi dobrá. Hrál se tempo fotbal, střetly se různé herní styly, které střídavě přinášely zajímavé okamžiky a šance. Náchod otočil vývoj zápasu dvěma utěšenými střelami Havleny s Čejchanem, definitivně rozhodl Rojšl, který vyzpovídal ‚hudební‘ vložkou oba naše stopery. I přes porážku zklamáni nejsme, domácí jsou výrazným favoritem soutěže. Mrzí nás jen zranění Bartáka a Orta, to jsou v současné době fatální ztráty. Věřme, že nebudou dlouhodobé.“