SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE na Náchodsku Pomáhejte měnit životy. Připojte se k nám jako sociální pracovník pro ohrožené rodiny s dětmi na Náchodsku. V Sociálně aktivizační službě budete pomáhat rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností, s péčí o děti, výchovou a hospodařením, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Co u nás budete dělat: stanete se koordinátorem práce s ohroženou rodinou, se kterou budete pracovat přímo v její domácnosti; budete pomáhat rodinám řešit problémy, které se nejčastěji týkají péče o děti, jejich výchovy, trávení volného času, povinné školní docházky, hospodaření, péče o domácnost a další; velmi úzce budete spolupracovat s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí, školami a dalšími zainteresovanými institucemi. Co od vás očekáváme: odpovídající vzdělání dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v oblasti sociální práce (VOŠ, VŠ), postačí alespoň započaté studium 2. ročníku; potvrzení o trestní bezúhonnosti; empatii a porozumění pro lidské příběhy, se kterými se při své práci budete potkávat, aby bylo možné si lépe budovat důvěru s našimi klienty; loajálnost a souznění s našimi hodnotami, tou nejvýstižnější z nich je pro nás odvaha; bezproblémový time management, pracovní čas si budete plánovat samostatně, proto potřebujeme někoho zodpovědného, kdo si s tím hravě poradí; ochotu cestovat po Náchodsku, a to především hromadnou dopravou s ohledem na životní prostředí. Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené a 3 dny zdravotního volna, mobilní telefon a notebook, příspěvek na stravování, možnost individuálního rozvržení pracovní doby, možnost práce z domova, možnost dalšího vzdělávání, pravidelné supervize, intervize, metodické konzultace. Pro zařazení do výběrového řízení nám prosím zašlete váš strukturovaný životopis, a to nejpozději do 18. 9. 2024 na e-mail: personalista.aufori@gmail.com Více informací o pozici naleznete na našich webových stránkách: https://www.aufori.cz/clanky-socialni-pracovnik-pro-nachodsko 27 000 Kč

