/Z FOTBALOVÉ PŘÍLOHY/ Fotbalisté Jaroměře přišli před startem ročníku o velezkušeného středopolaře Radka Gorola, jenž zamířil do Týniště nad Orlicí. Až čas ukáže jestli se povede dirigenta hry nahradit. Tradiční celek bude mít letos za úkol zapracovat do kádru mladé naděje, které budou přecházet z dorostu do dospělé kategorie. O to se budou snažit hlavně zkušení trenéři Miloš Exnar a Jiří Poděbradský.