Tak byl to povedený víkend a popravdě jsem to i potřeboval. Každý zápas je pro mě teď důležitý, důležitý je i každý gól, ale hlavně jsem rád, že svými trefami mohu pomoci týmu, ať už jde o áčko nebo béčko.

Věděl jsem, že Hořice budou chtít na domácím hřišti urvat vítězství, jelikož jej potřebovali v boji o záchranu. My ale jezdíme na každý zápas s cílem odvézt si body k nám domů, takže jsme tomu šli hodně naproti. Za mě jsme vyhráli zcela zaslouženě.

Popsal byste gól, který v 90. minutě rozhodl o tom že získáte tři body?

Byla to týmová práce. Na polovině hřiště jsme rozehráli na krátko standardku a následně jsme si předali míč s Honzou Prokšem. Ten centroval do vápna, Dan Votrubec sklepl balón pod sebe a já už jen zakončoval na zadní tyč.

V tabulce krajského přeboru patří Jaroměři zatím sedmá příčka. Na jaké pozici byste rád s týmem skončil? Přece jen zbývá již odehrát jen čtyři kola.

Kdyby dopadla TOP pětka, určitě bych to s ohledem na průběh celého ročníku považoval za úspěch.

V neděli vás čeká domácí souboj s Lázněmi Bělohrad. Ty také bojují o záchranu. Co od zápasu očekáváte?

Očekávám bojovné utkání, soupeř se sice pohybuje v dolních patrech tabulky, ale my rozhodně nic nepodceníme. Doufám a pevně věřím, že tři body zůstanou doma.

V sobotu jste si zahrál také za béčko. Chodíte za rezervu často nebo jste měl zálusk přímo na soupeře z Machova?

Za naši rezervu chodím velmi rád, protože tam hraje můj fotbalový idol, jímž je můj otec Jan Beneš. Snažím se proto chodit co nejčastěji.

V utkání jste se prosadil pěti góly. Kdy se vám něco podobného povedlo naposledy?

V tomto případě nemusím ani nijak dlouho přemýšlet. Nikdy jsem pět branek v jednom utkání nezažil. Platím spíš za hráče, který na góly spíš nahrává, než že bych je sám střílel. Takže to byl pro mě naprosto speciální moment (usmívá se).

Jak byste popsal hlavní rozdíl mezi krajským a okresním přeborem?

Zásadní rozdíl je v tempu a bohužel i kvalitě. Náš B tým se do mistrovských soutěží vrátil po delší době a na to, že jde o první sezonu, tak si vede velmi dobře. Myslím, že je otázkou času, kdy postoupí o soutěž výš.

Jsou tedy podle vás krajský a okresní přebor odpovídajícími soutěžemi pro Jaroměř nebo byste měl chuť s jedním týmem i postoupit?

Jak jsem už zmínil v předchozí odpovědi, u rezervy bych vyšší soutěž určitě uvítal. Naopak co se týče A týmu, tak kvalita krajského přeboru se až nečekaně zvedla a je těžké se z něj dostat do divize. Uvidíme, co nabídne příští sezona, ale divizi bych si rád znovu zahrál.

Na závěr odbočím. Momentálně probíhá světový šampionát v ledním hokeji. Kde zápasy sledujete a koho tipujete na titul?

Můj největší favorit bohužel nemohl na šampionát přijet (směje se). Měl jsem to štěstí zavítat do pražské O2 arény na zápas Kanady proti Velké Británii a musím říct, že na mě britský outsider udělal velký dojem. Na titul ale tipuji právě výběr Kanady.

Jan Bano (vlevo) v utkání Jaroměře na hřišti lídra tabulky Police nad Metují