Výhru 2:0 v derby na půdě Kosiček týmu kouče Karla Průchy vystřelili Vojtěch Mokošín s Michalem Batelkou. „Proti kvalitnímu soupeři jsme nastoupili s až příliš velkým respektem a po dvou hrubých chybách ve středu obrany jsme lacině prohrávali 0:2. To, co se ale odehrálo od 30. do 60. minuty, nás bude dlouho mrzet. Kdyby byl stav 5:2, nikdo by se nedivil. Zbytek zápasu si už hosté pohlídali a slaví tři body. My měli minimálně na bod, tak snad příště. Pochvala všem třem rozhodčím,“ okomentoval dění na hřišti trenér poražených Radan Koliáš.

Na druhé místo se posunuli fotbalisté Kopidlna, kteří zvládli přestřelku na trávníku Nepolis. Těm se zatím v soutěži nedaří a nezměnil na tom nic ani další mistrovský zápas. Na výsledku 3:4 měli největší podíl dva dvougóloví střelci se zkušenostmi z vyšších soutěží. Na straně hostů Tomáš Sedláček, u domácích Petr Tomeš.

„Tentokrát jsem hodně rád za tři body. První poločas byl výborný. V druhém domácí neměli co ztratit, zjednodušili hru a nakonec z toho bylo ještě drama. Musím ocenit soupeře, že to po první půli nevzdal. Děkuji klukům, po středečním poháru jsme se vydali ze vše sil,“ chválil oba celky hrající kouč Sedláček.

Na devět bodů se v tabulce dostalo také béčko Jičína, které ve šlágru kola přetlačilo ambiciózní Skřivany. Domácí v utkání po trefě Brzka brzy prohrávali, po přestávce ale dokonali velký obrat a soka porazili výsledkem 4:1.

„Zápas hodnotím velice pozitivně, šlo o výborný výkon proti kvalitnímu soupeři. Musím především pochválit Jakuba Ulvra, jenž se vrátil po dlouhodobém zranění a odvedl výborný výkon okořeněný brankou. Dále je potřeba vyzdvihnout brankáře Kanavala, který zachytal výborně a ještě vstřelil branku z penalty. Přesto to nebyl výkon na hranici našich možností,“ radoval se po utkání domácí lodivod Jaroslav Řeháček.

Momentka z utkání Dolní Kalná vs. Vrchlabí B.Zdroj: Klára Řeháková

Po třech kolech bodově stoprocentní Vrchlabí B zajíždělo na hřiště Dolní Kalné, která třikrát za sebou o gól prohrála a nečekaně se topila na dně tabulky. Ve čtvrtém duelu už ale domácí naplno předvedli svůj um a početné návštěvě čítající 200 diváků dali jasně najevo, že jejich místo je jinde než na chvostu soutěže. Výhru 3:0 zajistily svými góly bráchové Martin (dvě branky) a Zdeněk Tauchmanovi.

„Už jsme se potřebovali nutně výsledkově chytit, což se povedlo. Proti oslabenému soupeři jsme byli po výraznou většinu utkání bojovnějším a fotbalovějším týmem, dali jsme tři krásné branky a mnoho velkých šancí ještě nevyužili. Naopak soupeře jsme do žádné šance nepustili. Výsledek neodpovídá dění na hřišti, mělo to být jednou tolik, na proměňování šancí musíme v tréninku zapracovat. Děkuji nejen hráčům, ale i divákům, které bych chtěl zároveň pozvat na středeční pohár s Hořicemi,“ usmíval se po zápase spokojený trenér domácího celku Tomáš Navrátil.

Tradiční soupeři patřící pravidelně do horní poloviny tabulky se potkali v Úpici. Na trávník Sparty dorazili hráči Nové Paky a domů si odvezli zaslouženou porážku (3:1).

Na trefy Vlacha a Bartáka z první půle reagoval v 83. minutě Jisl, definitivní podobu dal ale výsledku regionální cestovatel Nožka.

„S vítězstvím na domácím hřišti, kde jsme doposud body pouze rozdávali, jsem samozřejmě spokojen. První poločas byl v naší režii, dostali jsme se do dvoubrankového vedení a hosty nepustili do vážnější akce. Ve druhé půli jsme si vybrali slabší chvilku, hosté se dostávali před naši branku a podařilo se jim snížit. Naše odpověď ale byla taktéž branková a zaslouženě jsme zvítězili,“ zhodnotil duel trenér vítězného mužstva Radek Kaplan.

Nejdivočejší přestřelka se odehrála ve Staré Pace, kam přijela výrazně oslabená dvorská rezerva. Ta brzy prohrávala 2:0, skóre bleskově otočila, aby v 64. minutě Bednář z penalty vyrovnával na 4:4. Závěrečné minuty však vyšly lépe domácím fotbalistům a v 87. minutě Jakub Taneček trefou na konečných 6:4 dokonal hattrick.

„Přivezli jsme hodně omlazený tým. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 2:0. Během chvíle jsme otočili na 2:3, jenže naše naivita v rozehrávce znamenala srovnání. Poté přišly dvě naše giga šance, ale nic. Nedáš, dostaneš (4:3). Z penalty jsme srovnali na 4:4, bohužel v závěru soupeři darujeme výhru. Bez řady opor (Rejl, Zlámal, Prokůpek, Kasan, Jirák, Kareš), s dorostenci, kteří měli zápas v nohách a v dusném počasí jsme neodehráli špatný zápas, ale vyhrát může jen jeden. Soupeři gratulujeme,“ popsal utkání podrobně hrající asistent dvorského trenéra Stanislav Ježek.

Dva čekatelé na úvodní výhru se potkali v Kobylici. Domácí si dělali zálusk na premiérové vítězství, od nováčka soutěže z Rudníku ale inkasovali tvrdý čtyřgólový direkt.

„Prvních patnáct minut jsme seděli ještě v autobuse a nechali hrát soupeře. Po vstřelené brance jsme již měli hru pod kontrolou. Pozitivní je, že se prosadili všichni útočníci. Kvalitní výkon předvedl Martin Mečíř. Body je teď nutné potvrdit doma, kdy hrajeme netradičně v neděli proti Kosičkám,“ popsal první výhru v nové soutěži rudnický sekretář a mimo jiné i střelec vítězné branky Martin Kučeravý.