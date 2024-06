Těším se moc, ale poprvé to není. Už jsem pár zápasů před televizními kamerami odehrál, ať už v mládeži v Itálii nebo v Chrudimi proti ještě druholigovým Pardubicím, v sezoně, kdy postupovaly do první ligy.

O projektu jsem slyšel a viděl i pár záběrů, ale nikdy celý zápas. Byl jsem hodně překvapený, že Česká televize oslovila zrovna nás s Policí, ale o to větší to bude pro všechny hráče a hlavně fanoušky, kteří dorazí, nezapomenutelný zážitek.

V neděli půjde o souboj prvního celku tabulky s třetím. Jak moc vás mrzí, že není mezi oběma soupeře třeba jen dvoubodový rozdíl, což by zápasu dávalo mnohem větší grády?

Je škoda, že jsme takovou ztrátu nabrali zbytečnými remízami na začátku jarní části. Kdyby mezi námi byl bod nebo maximálně dva, tak by byla touha vyhrát na obou stranách ještě o něco větší. Takhle se Police nikam moc hnát nemusí a může čekat, co vymyslíme my.

TELEVIZNÍ ŠLÁGR: Je to pro nás odměna za celou sezonu, říká exslávista Fotr

Ten rozdíl je momentálně sedmibodový, vy jej můžete maximálně snížit na čtyřbodový, ale šance na vítězství v soutěži už je malá. Říkáte si přesto, že dokud je jakákoliv, budete o ni bojovat a stále věřit?

Věřit se musí do posledního zápasu, i když ta šance je v této situaci opravdu malá. Přesto už jsme viděli, že v této soutěži dokážeme všichni (my, Police, Solnice) nečekaně ztratit, proto bych to ještě nevzdával.

Na Solnici v této sezoně kanonýr Havlena nevyzrál, prosadí se v televizním duelu v Polici nad Metují?Zdroj: Michal Malý

Na jaře jste opustili divizní soutěž. Jaká z vašeho pohledu byla ta seznamovací s krajským přeborem? A je nyní Náchod na takové příčce, jakou si během sezony zasloužil?

Jednoznačně stabilizační. Museli jsme se s některými kluky rozloučit, naopak přivést nové tváře, vybrat nového trenéra a dávat dohromady sestavu, která se začala postupně sehrávat. Ještě cítím, že by to chtělo půl roku, aby si vše sedlo, hráči, kteří přišli, se chytli a pak se můžeme bavit o nějakém našem herním topu. A naše pozice na třetím místě je zasloužená. Nedokázali jsme Polici porazit doma a dvakrát jsme prohráli se Solnicí, což nás v této minitabulce odsuzuje na poslední místo.

TELEVIZNÍ ŠLÁGR: Police titul nepustí, před kamerami ho zpečetí, tvrdí osobnosti

Soutěž vede Spartak Police nad Metují, váš nedělní soupeř. Jak vnímáte fotbal v tamní obci? Chodí tam hodně diváků, zdá se, že město fotbalem žije.

Mám radost, že tam hezkým způsobem pracují s fanoušky, kteří se na stadion vrací nebo doprovází klub i na venkovních utkáních. Tohle určitě pomůže vnímání fotbalu v celém okrese a i atmosféře, která bude v neděli dozajista skvělá.

Spartak doma za celou sezonu neprohrál. Máte o to větší motivaci jako první jejich stánek vyloupit?

Všechno je jednou poprvé a o to víc se budeme snažit, abychom to byli právě my, kdo jim sebere domácí neporazitelnost a zamíchá kartami před koncem celé soutěže. Motivace bude o to větší, že se s některými kluky velmi dobře známe a před televizními kamerami nebude chtít nikdo nic vypustit.

Troufnete si tipnout, jakým výsledkem utkání skončí a kolik si na něj najde cestu diváků?

Tipovat výsledek mi nikdy moc nešlo, natož jaká bude divácká návštěva. Ale, co bych si přál, tak aby padlo na obou stranách hodně gólů a my byli o jednu branku šťastnější (usmívá se). To si myslím, že by nezaujatého diváka potěšilo asi nejvíce - stáhnutí náskoku Police a gólové hody.