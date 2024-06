Oskare, s čím jste do Police nad Metují v zimě přicházel a kdo vás vlastně jako první oslovil?

Oskar Fotr (zcela vlevo)Zdroj: archiv DeníkuNyní však hraje za polický Spartak a na jaře je zde se třinácti trefami nejlepším střelcem. Však také na jeho ofenzivní schopnosti bude domácí tým hodně spoléhat a kdo ví, třeba to bude právě on, kdo třaskavou bitvu nějakým tím gólem rozhodne.

U řady jeho aktérů se dá očekávat nervozita, u koho však nejspíš nehrozí, to je zimní posila domácího týmu, osmadvacetiletý útočník Oskar Fotr. Fotbalista s bohatými zkušenostmi z druhé nejvyšší domácí soutěže byl ještě před nedávnem kmenovým hráčem pražské Slavie, v jejímž dresu prožil mládežnická léta.

Jako první mě oslovili dlouholetí kamarádi Miroslav Routek a Patrik Gilian. Následně pak pan Kovář a trenér Libor Vacho. Vnímal jsem velký zájem a nakonec jsme se domluvili. Do Police jsem přišel s tím, že chci pravidelně hrát, užívat si fotbal a vyhrávat.

Nalákaly vás především ambice místního klubu a fanouškovská základna, jakou se Spartak v regionu může pochlubit?

Ano, oba zmiňované faktory hrály v rozhodování zásadní roli. Dostal jsem na klub dobré reference, které můžu teď jenom potvrdit.

Prozraďte, kde vy jste vlastně s fotbalem začínal a které všechny kluby následně vystřídal?

Začínal jsem v šesti letech v Meteoru Praha. Následně jsem se přesunul do Slavie, kde jsem prošel všemi kategoriemi až do áčka. Pak jsem rok hostoval ve Varnsdorfu, tři roky působil ve Vlašimi, zahrál si ligu na Slovensku za Senici, vyzkoušel zahraniční angažmá v Rakousku a poté se vrátil zpět do Česka, kde jsem půl roku nastupoval za Kolín a nakonec zakotvil v Hostouni (usmívá se).

Nyní hrajete za Polici nad Metují a před týdnem jste dvěma góly pomohl udržet Spartak na čele tabulky. Jak těžký byl duel na půdě druhé Solnice?

Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Solnice hraje dlouho pospolu a je to na hřišti znát. Za sebe jsem rád, že jsem přispěl alespoň k remíze. I když si myslím, že jsou oba týmy zklamané, remízu bereme. Důležité bylo uhájit první místo v tabulce a to se povedlo.

Teď vás čeká další velký šlágr, před televizními kamerami doma přivítáte rivala z blízkého Náchoda. Jak moc tím zápasem kabina v týdnu žila?

Všichni víme, o co hrajeme. Televizní utkání je pro nás odměnou za celou sezonu. Hlavně pro kluky, kteří si to vykopali od prvního zápasu. Vnímám, že se všichni těšíme a chceme toto derby vítězně zvládnout.

Případná porážka by vám ještě mohla přinést komplikace v tabulce, naopak v případě výhry a odpolední ztráty Solnice můžete slavit zisk titulu přeborníka. Co vy na to?

Soustředíme se na sebe. Jsme v pozici, kdy nemusíme koukat na ostatní. Máme tři zápasy a všechny chceme zvládnout. Naše pozornost se teď upíná pouze na náš výkon proti Náchodu.

Na jaře jste nastřílel třináct branek a týmu velmi pomohl. Uvidí vás fanoušci v dresu Spartaku také v příští sezoně? Je to případně podmíněno soutěží, jaká se tu bude hrát?

Aktuálně jsem v Polici na hostování do konce sezony. Určitě budou probíhat jednání. Spartaku jsem vděčný za příležitost, je tu velice příjemná atmosféra. Jak uvnitř klubu, tak od fanoušků a všech lidí okolo. Proto si působení tady užívám. Nicméně moje budoucnost je v tuto chvíli nejistá. Chci spolu s týmem dokončit rozdělanou práci a pak se uvidí.