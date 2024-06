Polici nad Metují čeká v neděli velký fotbalový svátek a vlastně nejen místní Jiskru. Celý Votrok Krajský přebor mužů zažije slávu, když jeden z hitů jeho 29. kola odvysílá přímým přenosem kanál ČT sport. Jak finiš nejvyšší oblastní soutěže vidí fotbalové osobnosti našeho kraje? Deníku odpovídali například trenéři Vladimír Blažej, Tomáš Marek, fotbalisté Jiří Podolník, Martin Kilevník či rozhodčí Petr Dorotík.

Domácí oddíl nazval zápas s Náchodem jako DERBY STOLETÍ. Bude mít utkání dostatečnou kvalitu? | Foto: TJ Spartak Police nad Metují

Nedělní program 29. kola Votrok Krajského přeboru může hodně napovědět o osudu soutěže. Duel lídra tabulky Police nad Metují s třetím Náchodem odvysílá přímým přenosem stanice ČT sport. Hosté mohou případným vítězstvím stáhnout ztrátu na rivala na čtyři body. Pokud naopak domácí vyhrají, odříznou exdivizního soka od postupového snu. A kdyby ještě druhá Solnice ztratila body na půdě aktuálně čtvrtého Dvora Králové nad Labem, může se v neděli v Polici slavit přebornický titul a s ním i postup do divize.

Náchodský deník se proto zeptal trenérů a hráčů jiných předních krajských mužstev, jak podle nich oba zápasy dopadnou, zda budou některému přítomni nebo případně sledovat TV přenos? Odpovídal dokonce i rozhodčí krajského přeboru:

Tomáš MarekZdroj: SK Lázně BělohradTomáš Marek, dříve hráč, dnes již trenér SK Lázně Bělohrad: „Vůbec si netroufnu odhadovat, jak to dopadne. Všechny tři týmy mají svou kvalitu. Když to vezmu podle utkání, která jsme s nimi hráli, tak s Náchodem to bylo hned první kolo po zimní přípravě, takže ještě nebyl asi tak rozjetý a bylo to vcelku vyrovnané. Mezi Policí a Solnicí vidím jeden hlavní rozdíl. Police to má stavěné více na individuální kvalitě svých hráčů, kteří zvládají rozhodovat utkání sami. Naproti tomu Solnice předvádí dle mého názoru více týmové výkony a je radost se na jejich fotbal dívat. Takže myslím, že to může být ještě zajímavý závěr a tipovat se neodvážím. Sledovat utkání utkání nebudu, jelikož ten samý den hrajeme vlastní zápas, ve kterém řešíme úplně jinou zápletku.“

Dominik PalmZdroj: TJ Jiskra HořiceDominik Palm, kapitán TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší: „Budu určitě sledovat televizní přenos v Polici nad Metují a jsem sám zvědavý, kolik dorazí diváků. Co se týče boje o titul v krajském přeboru, myslím, že už je víceméně rozhodnuto. Police nad Metují zvládne jak televizní duel s Náchodem, tak zbytek soutěže a zaslouženě přebor vyhraje. Myslím, že má nejkvalitnější kádr a doufám, že bude chtít postoupit do divize, jednoznačně na to má. Co se týče utkání mezi Dvorem Králové nad Labem a Solnicí, zde věřím více hostům. Rozdíl mezi první trojicí tabulky a zbytkem startovního pole je co se týče kvality znatelný.“

Petr Dorotík, rozhodčí Votrok Krajského přeboru: „V neděli čeká celý Královéhradecký kraj svátek fotbalu. Police nad Metují se už delší dobu vyznačuje jednoznačně nejlepšími fanoušky a nejvyšší návštěvností v krajských soutěžích, proto jsem moc rád, že ČT sport vybrala právě zápas Police s Náchodem a odvysílá ho tak přímým přenosem. Od utkání očekávám kvalitní fotbal, který bude převyšovat úroveň krajského přeboru. Petr DorotíkZdroj: archiv DeníkuPolice je v tomto střetnutí určitě papírovým favoritem, i když musíme mít na paměti, že jde o derby, které jak se říká nikdy nemá favorita. Do toho televizní kamery… Stát se může samozřejmě cokoli, ale já jsem přesvědčen, že Police roli favorita zvládne a v zápase zvítězí. Vždyť hráči jako Fotr, Camara, Routek nebo Lehkobyt jsou pro krajský přebor opravdu nadstandardní. Vzájemné utkání těchto mužstev v podzimní části skončilo v Náchodě bezbrankovou remízou. Je zřejmé, že ani v tomto střetnutí nebude chtít nikdo udělat chybu. Já ale věřím, že nějaké góly v neděli uvidíme. V zápase Dvora Králové nad Labem se Solnicí jsou bezpochyby velkými favority hosté. I tady si myslím, že favorit v utkání zvítězí a Solničtí tak odloží mistrovské oslavy Poličáků na příští týden. TV přenos budu sledovat z pohodí domova, avšak stihnu jen první poločas, protože pak už se budu muset vydat na utkání do Třebše.“

Jiří Podolník, obránce Jaroměře, dříve i divizního Náchoda: „V duelu Police versus Náchod budu samozřejmě přát hráčům z Náchoda, kde mám větší vazby a kamarády z mého předchozího angažmá. Ale myslím si, že kvalita a zkušenost domácího kádru s diváckou Jiří PodolníkZdroj: FK Jaroměřpodporou v zádech i vzhledem k televiznímu utkání budou na straně Polických a ti zápas vyhrají. Tím pádem budou domácí spoléhat na zaváhání Solnice ve Dvoře Králové nad Labem, kde naopak fandím a věřím ve vítězství Dvora, který zápas s kvalitně hrající Solnicí zvládne a pomůže Polici k vysněnému postupu do Divize. Jestli to (postup) pro Polici bude výhra, se uvidí až v nadcházející sezoně. Přeci jen rozdíl mezi krajským přeborem a divizí je veliký. Jeden až dva tréninky v týdnu by i tak zkušeným borcům určitě nestačily. Každopádně oba nedělní duely budu sledovat jen pomocí internetu, jelikož v sobotu odlétám na dovolenou.“

Vladimír BlažejZdroj: archiv DeníkuVladimír Blažej, trenér Sokola Železnice a dlouholetý činovník v krajském fotbale: „Televizní zápas podle mne nabídne spíše taktickou bitvu, rozhodnou rozdílové osobnosti, kterých má více domácí Police nad Metují. Náchod je samozřejmě jedno z přirozených center krajského regionálního fotbalu, ale to asi nebude stačit na aktuální složení soupeřova týmu. Nicméně nepředpokládám, že by se konaly brankové hody. Ve Dvoře Králové nad Labem tipuji, že domácí neprohrají, protože mám pocit, že jejich aktuální forma v závěru soutěže stoupá. Přítomen oběma duelům určitě nebudu, protože budu mít plnou hlavu zápasu svých svěřenců, který má rovněž nedělní termín. Pokud mne můj čas nechá fungovat podle plánu, zřejmě první půli duelu v Polici nad Metují na obrazovce nevynechám.“

Martin KilevníkZdroj: archiv DeníkuMartin Kilevník, útočník Velichovek a dříve hráč třetiligového FK Náchod: „Jelikož v neděli s Velichovkami hrajeme domácí zápas, tak budu utkání mezi Policí a Náchodem sledovat v televizi. Myslím si, že domácí vyhrají 3:1. V týmu mají velkou kvalitu, kterou momentálně u Náchoda nevidím, hlavně ale střelce Camaru, jenž v neděli určitě přidá další branku do svých osobních statistik. Věřím, že i duel mezi Dvorem Králové nad Labem a Solnicí bude pro diváka velmi atraktivní, snad i s nějakým tím bodem pro domácí. V poslední době se Dvoru daří a mým tipem tu je remíza. V každém případě oba duely slibují dobrou podívanou, ve které snad nebudou chybět góly a další zajímavé momenty. Stejně tak bude důležitý i náš zápas s Malšovou Lhotou, kde musíme vyhrát, abychom uhájili pozici na čele tabulky I. B třídy.“

Adam ChromekZdroj: SK LibčanyAdam Chromek, středopolař SK Libčany: „Každý dobře ví, že v Polici nad Metují je už řadu let bouřlivé prostředí a na podobný úspěch tu dlouho čekali. Na druhou stranu derby jsou derby a Náchod před televizními kamerami nedá svou kůži lacino. Předvést se bude chtít hlavně Patrik Simon, který je pro televizní kamery jako stvořený a tipuji, že dá gól (usmívá se). Pikantní bude taky návrat bývalého kapitána Police Ládi Kudláčka, tentokrát ovšem v hostujícím dresu. Samozřejmě bych utkání rád viděl, ale na neděli už mám jiný program, budu proto sledovat až zmínky v Brankách bodech vteřinách. A co se výsledků týče? V Polici podle mě vyhrají domácí 3:1 a večer při posezení budou moci začít ještě více slavit, jelikož se dozvědí, že Solnice ve Dvoře remizovala 1:1.“

Jakub VaníčekZdroj: archiv DeníkuJakub Vaníček, brankář FC Slavia Hradec Králové: „Duel Police s Náchodem budu sledovat v televizi a jsem zvědav, co můj kolega z licence a dobrý kamarád Martin Malý připraví na lídra soutěže za taktiku. Favoritem je určitě lídr tabulky z Police nad Metují, ale stát se může cokoliv. V zápase Solnice na hřišti Dvora Králové nad Labem tipuji vzhledem k dobré aktuální formě Dvora remízu.“