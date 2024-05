Derby století, zápas, jaký fotbalový Spartak Police nad Metují nepamatuje. I tak se označuje duel 29. kola Votrok Krajského přeboru mužů, ve kterém už tuto neděli lídr soutěže přivítá loni ještě divizní Náchod. „Přál bych si samozřejmě naše vítězství,“ hlásí z pořádajícího oddílu předseda Karel Klimeš (46).

Fotbalisté Police nad Metují v neděli přivítají rivala z Náchoda před kamerami České televize. Hraje se od 13.45. | Foto: TJ Spartak Police nad Metují

Potkají se kluby z měst, která od sebe dělí sotva dvacet kilometrů. A co víc? Nevšední utkání zařadila do svého vysílajícího programu Česká televize, přesněji její sportovní kanál ČT sport v rámci projektu Můj fotbal živě. Hrát se bude od 13.45 a očekávat se dá historická návštěva.

Obě mužstva tři kola před koncem sezony živí naděje na vítězství v soutěži a tím i postup do divize. Fotbalisté Police nad Metují před soupeřem mají sedmibodový polštář a pokud v utkání neprohrají, rozpráší rivalovy postupové naděje do ztracena.

Domácí by ale brali ještě lepší víkendový scénář. V případě vítězství a následné bodové ztráty v tabulce druhé Solnice na hřišti Dvora Králové nad Labem, by totiž sami zpečetili zisk přebornického titulu a to je vůbec sen každého domácího hráče i fanouška.

Jisté však je, že před kamerami ČT sport nedají hráči Náchoda soupeři nic zadarmo a v Polici to v neděli bude bitva jako řemen. V pozici hlavního rozhodčího bude šlágr kola řídit osmačtyřicetiletý Miroslav Filip, asistenty mu budou Milan Fryš a Blažena Kánská. Coby delegát bude dění na hřišti a okolo něj dohlížet Radek Svoboda.

A jak vidí víkendové dění předseda pořádajícího oddílu Karel Klimeš? O tom už se šestačtyřicetiletý činovník rozhovořil pro Náchodský deník.

Karel Klimeš, předseda oddílu TJ Spartak Police nad Metují.Zdroj: TJ Spartak Police nad MetujíV neděli váš klub čeká velká fotbalová sláva. Jak náročné z vašeho pohledu byly přípravy?

Tak předně, do prvního příjezdu České televize jsme si tu nikdo neuměl představit, co všechno nás při přípravách čeká. Když dorazili a začali nás seznamovat s tím, jak a co bude, kde budou umístěné kamery, nastala situace, která mě trápí vůbec nejvíc. Spousta věrných fanoušků zjistila, že nebudou moci stát na svých oblíbených místech. Ne každý to vzal statečně. Ale beru to tak, že je to jednou za život a snad by to každý pro jednou mohl vydržet.

Starostí máte tedy plnou hlavu.

Je tomu tak, se vším jsou starosti, ale to neznamená, že bychom si této události nevážili. Ba naopak. Dnes už tu byly instalovány reklamní bannery, aby toho ale nebylo málo, začalo nám pršet. Bojím se, aby to nemělo vliv na návštěvu. Jsou tací, kdo věří, že přijde až osmnáct stovek lidí, jiní si troufají tipovat i dva tisíce. Já tomu moc nevěřím. Plno lidí chce vidět náš fotbal v televizi a zvolí pohodu. Uvidíme.

Projekt Můj fotbal živě si vybírá zápasy napříč soutěžemi. Byl nedělní duel pro Českou televizi jasnou volbou nebo bylo potřeba výběr jakýmkoliv způsobem popostrčit?

Ne ne, Česká televize nás sama oslovila, nedělní zápas si do svého programu vyloženě vybrala. Mohu i potvrdit, že my jako oddíl nemusíme nic platit, je to pouze jejich projekt a s tím spojený jejich výběr.

Vyšlo to na regionální derby. Že se bude hrát před kamerami bylo jasné už dlouho dopředu. Doufal jste v té době, že třeba půjde i o přímý souboj o vítězství v soutěži?

Já jsem už před sezonou říkal, že jsou tu tři mančafty, které spolu budou soupeřit o přebornický titul. Zcela upřímně mohu dodat, že bych ani před jarní částí nečekal takový bodový odstup Náchoda. Ten je před utkáním v situaci, že musí bezpodmínečně vyhrát a pokud se mu to nepovede, je ze hry o první příčku.

Na druhou stranu před týdnem v Solnici nechybělo moc a v neděli mohlo jít i o zápas druhého se třetím. Nebál jste se toho trochu?

Samozřejmě máte pravdu, kdybychom v Solnici prohráli, šli jsme teď do utkání v roli druhého celku tabulky. Já měl ale v hlavě spíš druhou variantu. Pořád to totiž beru tak, že naopak mohla nastat doslova pohádková situace a po vítězství v Solnici i nyní s Náchodem jsme mohli slavit jistotu vítězství v soutěži.

Momentka z utkání Solnice vs. Police nad Metují (2:2). Hosté v duelu uhájili vedoucí příčku v tabulce.Zdroj: Eva Šebová

To se stále může stát. Od zisku titulu přeborníka Královéhradeckého kraje jste kousíček. Věříte, že s přispěním ještě jednoho výsledku budete slavit už v neděli večer?

Jestli ta šance je, a matematika v tomto případě hovoří jasně, pak to samozřejmě bude skvělé. Ale osobně teď určitě nechci řešit sportovní výsledek. V hlavě mám spíš nedělní propagaci našeho oddílu a atmosféru, v jaké se před kamerami bude samotný zápas odehrávat.

Zajímá to širokou fotbalovou veřejnost: Vezme Spartak v případě vítězství v přeboru postup? Lépe řečeno, poslali jste v týdnu přihlášku do příštího divizního ročníku?

Přihlášku jsme neposlali, vlastně ani nevím, jak se to dělá. Můj pohled na divizi je spíš záporný, já s ní prostě nesouhlasím. Ctím ale jednu věc – když si kluci postup vybojují, mělo by se postoupit. Za celý výbor mohu říct, že pokud se hráči rozhodnou chtít divizi zkusit, nebudeme jim bránit, je to jen na nich. Zatím jsme to ale neřešili, ještě se totiž nic nevyhrálo. Až to nastane, začneme se tím zabývat.

Spartak Police nad Metují označil nedělní šlágr 29. kola za derby století. Máme se na co těšit!Zdroj: TJ Spartak Police nad MetujíJaké jsou vlastně důvody toho, že jste k případnému postupu do divize spíš skeptický?

Tak pravda je, že by to pro nás bylo něco nového. Nemáme s divizí žádné zkušenosti, ale třeba by postup přinesl nové zážitky. Sám ale vím o problémech, jaké u nás máme s hřištěm. Hrajeme v Polici fotbal na jednom jediném hřišti, přitom u nás máme i mládež. Když by pak muži měli trénovat čtyřikrát týdně, nevím, jak bychom to u nás všechno poskládali a zda by to trávník vydržel. Jak jsem ale už řekl, ještě jsme nic nevyhráli a není na programu tyto věci řešit.

Je jisté, že váš fotbalový stánek čeká historická divácká návštěva. Kolik lístků se prodalo v předprodeji a kolik lidí vůbec váš areál pojme?

Poslední zprávu jsem měl o nějakých sto padesáti vstupenkách. Lidem se nedivím, že na koupi vstupenek nespěchají. Momentálně tu prší, nikdo neví, jak bude. Před časem jsme si dělali srandu, že se na náš stadion vejde 2222 diváků, že to bude oficiální kapacita (usmívá se). Pro neděli ale počítám s jakoukoliv variantou. Kdo lístek nemá, třeba zůstane za deště radši doma u televize. To my prostě neovlivníme.

Tipnete si výsledek nedělního derby a třeba i střelce rozhodující branky?

Tipuji rád, ale v tomto případě si netroufnu. Přál bych si samozřejmě naše vítězství, ale do výkonu hráčů jistě promluví nervozita, do toho počasí. Pokud jde o střelce, nabízelo by se samozřejmě hádat, že branku vstřelí Camara, ale v tomto případě, když už by se měl někdo prosadit, ať je to kluk z Police nad Metují – Pepa Klapkovský nebo Pavel Franc.