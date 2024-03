Pavle, jarní část sezony jste zahájili důležitou výhrou 2:1 v Dobrušce, jak jste zápas viděl?

Byl to těžký a bojovný zápas. Dostali jsme se rychle do vedení, ale po pár minutách nám soupeř dokázal vyrovnat. V první půli jsme sice více drželi míč, ale nedokázali jsme to přetavit v branku. Druhou půli jsme začali velmi slibně, vytvořili jsme si hned několik velkých šancí, bohužel jsme žádnou neproměnili. Hra už byla v naší režii, jen tomu stále chyběla branka. Snaha celého týmu nás nakonec dovedla k tolik kýženému gólu a odvezli jsme si důležité vítězství.