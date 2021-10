V nedělním šlágru 12. kola MIACOM Krajského přeboru mezi domácí Slavií Hradec Králové a vedoucím celkem soutěže RMSK Cidlina Nový Bydžov rozhodně nebyla nouze o emoce. Ačkoli domácí o poločase prohrávali 0:2, dokázali stav utkání srovnat a pomýšleli i na výhru.

„Měli jsme příležitosti utkání otočit, ale bohužel to tam nespadlo a prohráli jsme i následný penaltový rozstřel,“ shrnuje zápas levé křídlo Slavie Daniel Krotil, který měl na obou brankách domácích fotbalistů nezpochybnitelný podíl.

Jak hit podzimní části sezony hodnotíte?

Z našeho pohledu je to škoda. Druhý poločas jsme hráli skvěle a dali dva góly. To, že se nám nepovedl první poločas, nám dost ublížilo. Měli jsme potom ještě příležitosti utkání otočit, ale bohužel to tam nespadlo a prohráli jsme i následný penaltový rozstřel.

V prvním poločase se vám nedařilo dostat se do vápna soupeře. Byla na vás obrana dobře připravená?

Obrana soupeře byla kompaktní a na naší straně úplně chyběl jakýkoli pohyb, takže to z naší strany rozhodně nebylo v pořádku.

Dal vám o poločasové přestávce trenér nějak najevo svůj názor na zápas?

Samozřejmě nám bylo řečeno, že musíme zlepšit pohyb, aktivitu a prakticky i všechno ostatní, v čem jsme zaostávali. Tak se i ve druhém poločase stalo, ale bohužel to stačilo jenom na remízu.

Slávista Daniel Krotil (v červenobílém) v souboji s hráčem Nového Bydžova.Zdroj: Luboš LippPrvní gól Slavie padl z rohu po vašem centru. Zaměřujete se v tréninku na nácvik standardních situací?

Skoro vůbec (směje se). Byl tam výborný náběh od Štrásy (Michala Strassera – pozn. aut.), který dal ten gól. Navíc nám pomohlo, že měli menšího brankáře, takže jsem to mohl kopat víc k němu, protože měl obtížnější se tam dostat.

Ve druhém poločase jste vybojoval pokutový kop, ze kterého Slavie vyrovnala. Celá situace byla dost nejasná a názor na verdikt sudího se lišil na obou lavičkách. Co se v 64. minutě na rohu vápna stalo?

Měl jsem na zádech hráče, zpracovával jsem míč a jak on tam šel nohou, tak jsem dostal kolenem na stehno, spadnul jsem a rozhodčí to posoudil jako penaltu.

Malou chvíli po proměněném pokutovém kopu se na vaší straně hřiště odehrála drobná potyčka mezi několika hráči z obou týmů. Souviselo to nějak s tou penaltou?

To s tím nesouviselo. Tam tomu předcházel nějaký faul na lajně, už si ani nevybavím jaký, protože takových zákroků tam bylo opravdu hodně. Byl to vyhecovaný zápas, což se však dalo předpokládat.

Jak těžké bylo v takovém zápase udržet emoce na uzdě?

Bylo to těžké a myslím si, že se to oběma stranám ani kolikrát nepodařilo. Jak je to takhle vyhecovaný zápas, tak je tam těch emocí opravdu hodně a nervy potom zákonitě pracují.

František Ježek