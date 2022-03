V 11 lidech a bez tréninku se krajský přebor hrát nedá, ví černilovský Vydarený

/ROZHOVOR/ Proč jsou fotbalisté Černilova v krajském přeboru poslední a zároveň největším aspirantem na sestup? Odpovědi nejen na to se před jarním výkopem snažil najít JIŘÍ VYDARENÝ, největší opora týmu, která se po několika podzimních kolech zranila. Do té doby Černilovští nehráli zle, ovšem bez zkušeného ofenzivního borce to s nimi šlo z kopce.

Šestatřicetiletý černilovský útočník či ofenzivní záložník Jiří Vydarený | Foto: oddíl

Šest bodů za šestnáct zápasů, zažil jste někdy podobně špatný podzim? Takto špatný podzim jsem snad ještě nikde nezažil. Začátek sezony nebyl špatný. Potom přišla řada zranění a všechno se nabalovalo dál na sebe. Výsledkem toho je pouze 6 bodů. Čím si vysvětlit současné postavení v tabulce? Málo hráčů, nebo horší tréninková docházka? Na toto je bohužel jednoduchá odpověď. Krajský přebor se prostě v 11 lidech a bez tréninku hrát nedá. Přes zimu se tým v podstatě úplně změnil a uvidíme, na co to bude stačit. Ještě než přišly ty horší výsledky, několikrát jste smolně prohráli o gól. Mohlo se i tohle na mužstvu podepsat? Ano, nějaké zápasy jsme prohráli pouze o gól. Například na Slavii jsme odehráli slušné utkání, kde jsme mohli nějaký bod překvapivě získat, nicméně musím sportovně uznat, že naopak v Libčanech byl výsledek 1:0 milosrdný. My se na každý gól nadřeme a naopak zbytečně inkasujeme. Celou druhou polovinu podzimu jste musel vynechat kvůli zranění. Mrzelo vás, že jste nemohl na hřišti pomoci týmu k lepším výsledkům? Ano. Bohužel jsem odehrál pouze asi 5 utkání, což je opravdu málo. Než jsem se zranil, tak jsem se cítil opravdu dobře a myslím, že jsem mohl týmu na hřišti výrazně pomoct. Bohužel se kluci museli obejít beze mě. V zimě jste měl také zdravotní problémy. Stihnete start jara? V Libčanech jsem si zlomil klíční kost a musel na operaci. V tu chvíli jsem měl myšlenky, že už ani nezačnu. Přes zimu bohužel dost hráčů odešlo jinam a proto jsem se dohodl s trenérem, že pokud mi to zranění dovolí, tak se pokusím na jaře mužstvu pomoct. Týmy nad vámi v zimě posilovaly, vy jste naopak spíše oslabili. Jste smířeni s případným sestupem, nebo se ještě chcete porvat? Přes zimu byla nějaká snaha posílit tým o zkušené hráče a doplnit ho o mladší krev, aby se zabojovalo soutěž zachránit. Nicméně jsem se sám přesvědčil, že někoho podepsat do posledního týmu tabulky není tak snadné. Spíše jde o to soutěž důstojně dohrát a dát šanci mladším klukům. Vy jste zůstal Černilovu věrný. Přesto, neuvažoval jste také nad změnou? Paradoxně jsem jako zraněný hráč dostal několik nabídek na změnu mužstva. Zůstal jsem věrný, protože jsem do Černilova šel s tím, že zde už svoji kariéru dohraji. Dále si myslím, že odejít po jednom nepovedeném podzimu není úplně nejlepší moment a je to škoda. Kdo podle vás krajský přebor vyhraje? Očekáváte dostihy mezi Novým Bydžovem a hradeckou Slavií? Slavia určitě nic nevzdává a bude Novému Bydžovu šlapat na paty. Myslím si, že si ale Bydžov svoje postavení v tabulce pohlídá, přebor vyhraje a zaslouženě bude slavit postup o soutěž výš. Které týmy budou mít vedle vás také záchranářské starosti? Těžko říct. Soutěž je podle mě dost vyrovnaná a každý může bodovat s každým. Pokud bych měl někoho vyloženě jmenovat, tak Hořice, Rychnov a Dobruška to nebudou mít jednoduché. Nikomu ale tyto záchranářské starosti nepřeji. V 36 letech jste nejzkušenějším hráčem Černilova. Kde berete motivaci do dalších fotbalových let? Bohužel už nějakou dobu jsem nastupoval do zápasů se zdravotními problémy a proto jsem dopředu avizoval, že toto bude moje poslední sezona, takže další fotbalová léta už budou pravděpodobně jako fanoušek od stánku s pivem (usměje se).

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu