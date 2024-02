Nejlepší střelci Police 20 - Damani Camara

5 - Jeffrey Minah

4 - Pavel Franc

Spartak se tento měsíc dokonce vydá na zahraniční soustředění. Žádná dálka to však nebude. Do Polska je to, co by kamenem dohodil (do Nowe Rudy něco kolem 30 kilometrů). „Koncem února plánujeme herní soustředění v Centru Turystyczno-Sportowe, Slupiec-Nowá Ruda,“ přibližuje kouč.

Na jeho tým čekají zajímavé prověrky. Vyzve hned tři účastníky Divize C. „Odehrajeme dvě utkání v sousedním Polsku (pozn. autora: jeden už mají za sebou, prohra 0:4 s KS Piast Nowa Ruda, ale v oslabené sestavě) a tady nás čekají divizní Slavie, Trutnov a Letohrad. Za takovou konfrontaci jsem moc rád,“ pochvaluje si Vacho.

Velké změny? Ne!

Police má ve svém středu nejlepšího střelce podzimní části sezony. Damani Camara nasázel 20 branek a podle všeho by měl na Královéhradecku rozdávat radost i na jaře.

„Velké změny nechystáme, nemám indicie, že by měl někdo odejít. A když se nám podaří přivést jednoho nebo dva hráče, bude kádr dostatečně široký a konkurenceschopný,“ říká Vacho.

Provodov makal i přes Vánoce. Na změnách se intenzivně pracuje, říká kouč

Sezona je pro klub, který má asi nejlepší fanoušky napříč Královéhradeckem, skvěle rozehraná.

„Krajský přebor i pohár máme velmi dobře rozjetý. Uděláme všechno pro to, abychom nad hlavu zvedli alespoň jednu trofej,“ uzavírá Vacho.