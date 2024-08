Aktualizujeme

Který tým do nového soutěžního ročníku krajského přeboru vstoupí lépe? Budou to fotbalisté Třebše nebo Jaroměře?

Votrok Krajský přebor rozehrají dvě sobotní dopolední utkání hraná v Dobrušce a Vysoké nad Labem. Odpoledne soutěž pokračuje, stejně tak o den později po poledni, aby bylo 1. kolo dohráno posledními dvěma zápasy v neděli od 17 hodin. Velkým šlágrem bude na závěr derby Železnice s Jičínem.

V AGRO CS I. A třídě jdou do hry všichni tři nováčci. Jako první už v sobotu Černilov na hřišti rezervy Nového Bydžova. V neděli se pak Velichovky představí v Broumově a Kopidlno vyrazí pro co nejlepší výsledek do Roudnice.

JAKO I. B třída, skupina A nabídne v sobotu duel dvou týmů, které hrály ještě na jaře zcela odlišné soutěže. Zatímco Miletín působil v I. A třídě, jeho první soupeř Hajnice kosil soupeře v Okresním přeboru Trutnovska. Atraktivní partii slibuje i nedělní bitva rezerv Lázní Bělohrad a Vrchlabí.

Také JAKO I. B třída, skupina B je rozvržena do dvou hracích dnů. Velkým šlágrem bude sobotní prestižní derby mezi fotbalisty Českého Meziříčí a Opočna.