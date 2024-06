Velký divácký zájem se očekává od středečního finálového utkání Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Bitva mezi favorizovanou Solnicí a účastníkem I. A třídy ze Železnice se uskuteční v nádherném sportovním areálu ve Velichovkách. Utkání startuje v 18.00.

Fandíte regionálnímu fotbalu? Pak si nemůžete nechat ujít středeční finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Hostí jej Velichovky a rozhodně se bude na co koukat. | Foto: Královéhradecký KFS

Doslova sváteční začátek měsíce června zažívá v těchto dnech Královéhradecký krajský fotbalový svaz. Ve východočeském regionu totiž probíhají naprosto výjimečné akce, které lákají příznivce nejpopulárnějšího sportu na světě.

Pro Polici svátek, pro rivala utrpení. „Ostuda, nic víc,“ kál se útočník Náchoda

Považte sami. Nedělní šlágr 29. kola Votrok Krajského přeboru mezi domácím týmem a Náchodem odvysílala přímým přenosem Česká televize. Jen na stadionu sledovalo prestižní derby 1905 diváků!

Hned o den později ve stále ještě novotou zářící Malšovické aréně v Hradci Králové odstartoval finálový turnaj prestižního turnaje mládeže McDonald’s Cup, jehož závěrečná fáze nese příkladný název „Svátek fotbalu“. Akce zde trvá od pondělí a vyvrcholí v úterý odpoledne.

Takto fotbalisté Solnice slavili semifinálový postup přes Polici nad Metují. Budou se radovat i ve středu?Zdroj: Eva ŠebováA aby toho nebylo málo, hned ve středu se pozornost většiny příznivců regionálního fotbalu přesune do Velichovek. Právě tam se totiž uskuteční finálový zápas letošního Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje, ve kterém se od 18 hodin střetnou celky Solnice a Železnice.

Favorit je daný. Solnici sice letos unikne obhajoba prvenství v elitní krajské soutěži, bez poháru nad hlavou ale tamní fotbalisté sezonu končit nehodlají a v souboji s účastníkem I. A třídy by vše jiné než jejich triumf, bylo překvapením. Mimochodem v semifinále si tým z Rychnovska po penaltovém rozstřelu podal rivala z Police nad Metují a po tomto vítězství už hráči o trofej nechtějí přijít.

„Očekávání je jediné. Že zvedneme pohár nad hlavu,“ řekl před středečním utkáním záložník druhého celku krajského přeboru David Motl. „Je potřeba se na utkání dobře připravit. Nějaké informace o soupeři už máme, ale budeme se soustředit hlavně na naši hru. Železnice je příjemným překvapením poháru, tudíž z jejich strany čekáme veliké nasazení,“ uvedl středopolař Solnice.

Pohárová senzace. Končí největší favorit a do finále jde účastník I. A třídy

Zatímco od předního celku nejvyšší oblastní soutěže se účast ve finále tak trochu i čekala, Železnice je naprostým unikátem. V I. A třídě do posledního kola bojuje o účast mezi elitou a při náročné cestě za postupem ještě stihli její hráči zářit na pohárovém poli.

Na své cestě včetně předkola postupně vyřadili pět soupeřů a pozor (!), hned tři z krajského přeboru. Po Dvoru Králové nad Labem (1:0) si smlsli také na Jaroměři (4:1) a Libčanech (2:0). Nutno dodat, že všechno jsou to celky z vyšší poloviny tabulky KP!

V létě fotbalisté Železnice došli do finále Lázeňského poháru, teď potvrdili, že jsou vysloveně pohárovým mužstvem.Zdroj: archiv Deníku

„Moc si vážíme toho, že můžeme hrát finále. Solnice je určitě velký favorit, ale pro nás to bude dobrá možnost porovnání se s takovým týmem. Na soupeře se budeme připravovat, ale nemyslím si, že by se to mělo nějak speciálně lišit v porovnání s jinými zápasy. Věřím, že se popereme o dobrý výsledek,“ pronesl před velkým zápasem útočník Sokola Jan Kypr.

„Road to Velichovky“ Solnice – Meziměstí 11:2, – Černilov 2:0, – Kostelec nad Orlicí 3:2, – Police nad Metují 0:0, na penalty 5:3. Železnice – Stará Paka 7:0, – Dvůr Králové nad Labem 1:0, – Dolní Kalná 3:0, – Jaroměř 4:1, – Libčany 2:0.

Pod vedením trenérského stratéga Vladimíra Blažeje vyrostl v Železnici za poslední roky skvělý tým zakládající si na výborné partě, důrazném fotbale a vynikající divácké podpoře. S tou se ostatně počítá i ve Velichovkách.

„Od zápasu čekám hlavně velkou diváckou návštěvu a chtěl bych si to především užít, udělat radost fanouškům a bavit se fotbalem,“ dodal železnický kanonýr, na jehož střelecké schopnosti tým jistě bude ve finálovém duelu spoléhat.

Štěpán PrušinovskýZdroj: Renata JírováStředeční bitvu na věřme do posledního místa zaplněném stadionu, bude v roli hlavního rozhodčího řídit Štěpán Prušinovský. V roli asistentů mu budou pomáhat Jan Prokůpek a Vlastislav Kiezler. Pro návštěvníky zápasu bude přichystáno bohaté občerstvení a samozřejmostí bude závěrečný ceremoniál s předáním medailí a pohárů oběma finalistům.

Mimochodem pro Kypra a spol. může být tento týden dvojnásob úspěšný. V neděli totiž Železnice na domácím hřišti přivítá tým Třebechovic pod Orebem a pokud v utkání zvítězí, zpečetí tím postup do krajského přeboru, který loni týmu jen těsně unikl. Hráči Solnice o možnost obhajoby loňského titulu krajského přeborníka přišli o víkendu, kdy padli na hřišti Dvora Králové nad Labem (0:2), zatímco Police nad Metují doma smetla Náchod 7:2.

Přijďte se podívat na finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Hraje se ve středu ve Velichovkách.Zdroj: Královéhradecký KFS