V 25. kole I. A třídy hostili fotbalisté Velkého Poříčí silnou Lokomotivu Hradec Králové. Jenže domácí dokázali favorita porazit 3:2.

Přitom vstup do utkání vyšel mnohem lépe hostům, kteří šli ve třetí minutě gólem Havlíčka do vedení. Domácí srovnali ve 33. minutě, když se prosadil Nguyen, stejný hráč ve 43. minutě otočil výsledek utkání na 2:1 pro domácí. Poté se na gól dlouho čekalo, ten přišel až v 78. minutě, kdy domácí poslal do dvoubrankového vedení Hlava. Hosté ještě v 82. minutě snížili, ale na víc už jim to nestačilo.