VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR: Tradičně obsáhlý přehled všeho víkendového dění v nejvyšší krajské soutěži přináší komplimenty trenérů směrem k nejlepším týmům přeboru. Nechybí fakta z jednotlivých zápasů i komentáře zúčastněných. Zároveň ani fotografie a videosestřih.

Podívejte se na sestřih branek z utkání Dvora Králové nad Labem s Týništěm nad Orlicí (3:0). | Video: Jaroslav Jirousek

Dominanci vedoucí „svaté“ trojice nabídl program 25. kola Votrok Krajského přeboru mužů. Lídr tabulky z Police nad Metují před krásnou návštěvou potvrdil roli favorita suverénní výhrou nad Jaroměří. Fotbalisté Solnice se na druhém místě udrželi díky čtyřgólové smršti v Chlumci nad Cidlinou a výsledkem 5:0 se rozjetý Náchod prezentoval v Dobrušce.

Živo bylo v tabulkovém suterénu, kde poslední příčku po delší době opustili hráči Hořic v Podkrkonoší. Ti doma před třemi stovkami fanoušků přehráli Českou Skalici a Černého Petra přepustili rivalovi z Jičína, který smolně padl na půdě Rychnova nad Kněžnou. Domácími výhrami nad papírovými favority (Třebeš resp. Libčany)si hodně pomohly také celky Lázní Bělohrad a Červeného Kostelce.

KRAJSKÝ PŘEBOR - 25. kolo

Police nad Metují - Jaroměř 5:1 (1:0). Branky: 23., 48. a 66. Fotr, 87. a 89. Lehkobyt - 79. Gorol z pen. Rozhodčí: Fryš. ŽK: 1:0. Diváci: 420. Na oko jednoznačný zápas domácí favorit rozhodl po přestávce, kdy hattrick zkompletovala zimní posila Oskar Fotr. Se ctí bojující hosté dokázali ubránit kanonýra Camaru, přesto v utkání pětkrát inkasovali. „S domácím týmem jsme drželi krok jen první poločas. Po změně stran jsme rychle inkasovali a tím bylo o osudu zápasu definitivně rozhodnuto,“ řekl k utkání hostující lodivod Miloš Exnar.

TOP kanonýři přeboru 32 branek: Damani Camara (Spartak Police nad Metují). 22 branek: Marek Vítek (SK Solnice). 15 branek: Jan Havlena. 14 branek: Michal Rojšl (oba FK Náchod). 13 branek: Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou). 11 branek: Luboš Pavlíček (SK Solnice). 10 branek: Daniel Votrubec (FK Jaroměř) a Oskar Fotr (Spartak Police nad Metují)…

Chlumec nad Cidlinou - Solnice 1:4 (0:3). Branky: 52. J. Labík - 14. vlastní (J. Labík), 20. M. Vítek, 45. M. Jedlička, 90. R. Dostálek. Rozhodčí: D. Novotný. ŽK: 3:0. ČK: 0:1 (63. Krolop). Diváci: 130. Obhájce krajského titulu před týdnem ztratil body doma s Dobruškou, na půdě chlumecké rezervy je však získal zpět zásluhou skvěle odehraného prvního poločasu. Na soupeři se možná projevila únava z nabitého programu. „Anglický týden jsme završili třetí porážkou a musíme uznat, že Solnice byla ve všech faktorech lepší,“ pronesl mimo jiné k zápasu kouč poražených Richard Vlášek.

Fotbalisté Solnice slaví jednu ze svých branek na hřišti rezervy Chlumce nad Cidlinou.Zdroj: Eva Šebová

Dobruška - Náchod 0:5 (0:4). Branky: 15. Havlena, 21. Zabrzeski, 24. Rojšl, 27. Simon, 51. Čejchan. Rozhodčí: P. Žák. Hráno bez karet. Diváci: 120. Stačila půlhodina a v Dobrušce bylo rozhodnuto o vítězství Náchoda, který v utkání potvrdil, že po slabším jarním rozjezdu najel na vítěznou vlnu. „Na dobře hrající a zlepšující se Náchod jsme neměli a nemohli jsme mu konkurovat. Je třeba vyzdvihnout aktivní hru našeho soupeře, která má rozum,“ pochválil herní projev Náchoda trenér Dobrušky Milan Petřík.

Rychnov nad Kněžnou - Jičín 1:0 (0:0). Branka: 85. R. Zajíček. Rozhodčí: P. Vítek. ŽK: 2:0. Diváci: 119. Na jedné straně přerušení třízápasové série bez vítězství, na druhé porážka po dvou úspěšných duelech. Vyrovnanou bitvu favorizovaného Rychnova s Jičínem rozhodla 85. minuta a v ní trefa krajského Fotbalisty roku Romana Zajíčka. „Našemu týmu nelze vytknout v podstatě nic, kromě neproměněných tutovek. Dle mého názoru jsme byli po celý zápas lepším týmem,“ hodnotil duel zklamaný šéf jičínské střídačky Aleš Gaubmann.

Vyrovnaná bitva na hřišti Rychnova nad Kněžnou skončila šťastnou výhrou 1:0 v podání domácího týmu nad Jičínem.Zdroj: FC Spartak Rychnov nad Kněžnou

Lázně Bělohrad - Třebeš 2:1 (1:0). Branky: 28. a 56. T. Nezbeda - 51. Krykorka. Rozhodčí: D. Chládek. ŽK: 2:0. Diváci: 120. Překvapení kola. Zásluhou dvou branek obojživelníka Tomáše Nezbedy (hokejista/fotbalista) si bělohradští fotbalisté vyšlápli na čtvrtý celek tabulky. Vedoucí hostujícího mužstva Vlastimil Krykorka po utkání neskrýval zklamání. „Sedm neproměněných tutovek, dva inkasované góly po nepochopitelných hrubkách. Takový zápas už pokud možno nechci zažít. Vykloktejme si ústa, omyjme nohy namočené ve fekáliích a začněme zase hrát náš fotbal. Na druhou stranu - všichni kluci v týmu hrají pouze za párek a tak není důvod k nějakým dalším siláckým vyjádřením. Bude líp.“

Dvorští fotbalisté měli v utkání znovu skvělou podporu fanoušků.Zdroj: Stanislav JežekDvůr Králové nad Labem - Týniště nad Orlicí 3:0 (1:0). Branky: 45. (+1) Machač, 85. a 90. (+1) Knespl. Rozhodčí: Buchta. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Souboj týmů, které se před lety potkávaly v divizní skupině C skončil stejným výsledkem jako na podzim. Tentokrát Dvoráci stříleli góly v závěrech obou poločasů. „Byli jsme si vědomi kvality soupeře i skutečnosti, že jsme měli anglicky týden a to ještě v podstatě s dvanácti hráči do pole. O to více si vítězství s nulou ceníme, ač se nerodilo lehce,“ hodnotil utkání skromně trenér Dvora Králové nad Labem Zbyněk Dujsík.

Červený Kostelec - Libčany 2:1 (1:0). Branky: 7. vlastní (Mařas), 90. (+1) Vencl - 66. T. Buriánek. Rozhodčí: Klement. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (43. D. Hlava). Diváci: 300. Pokud označíme výsledek z Lázní Bělohrad za překvapení kola, blíží se mu i utkání v Červeném Kostelci. A to hlavně zásluhou průběhu zvláštního zápasu. V něm si hosté vstřelili vlastní gól už v 7. minutě, od 43. hráli přesilovku po hloupém vyloučení domácího Davida Hlavy a využít ji dokázali v 66. minutě proměněnou penaltou. Přesto body slavil soupeř, který rozhodl v 90. minutě trefou střídajícího Vencla. „Rozhodla obrovská vůle našich hráčů, kteří utkání chtěli strašně moc vyhrát. Díky všem klukům v našem dresu a skvělým fanouškům za podporu,“ neskrýval nadšení domácí kouč Petr Garček. Naopak sekretář SK Libčany František Bárta se nechápal: „Přijedete objížďkami do Červeného Kostelce, vstřelíte tři góly, zraní se vám tři hráči, prohrajete 2:1 a můžete jet domů. To je tedy neděle.“

Na hřišti Jiskry se radovali domácí.Zdroj: TJ Jiskra HořiceHořice v Podkrkonoší - Česká Skalice 3:1 (2:0). Branky: 34. D. Drozd, 44. Vávra, 64. D. Palm - 68. M. Diviš. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 0:3. Diváci: 300. Druhou výhrou v řadě si fotbalisté Hořic v Podkrkonoší pomohli k úprku z poslední příčky tabulky. Na jaře skvělý tým České Skalice naopak teprve podruhé v novém roce padl, rozhodnuto bylo po hodině hry. „Velmi dobře zvolená taktika domácího trenéra na defenzivní blok soupeře slavila úspěch. Opět skvělý první poločas a ve druhém údržba s jednou malou kaňkou,“ popsal dění na hřišti předseda hořického klubu Josef Vydra.

Již ve středu krajský přebor přinese dvě zajímavé dohrávky. Šestnácté kolo zakončí duel Lázní Bělohrad se Solnicí, sedmnácté dějství pak bitva Libčan proti Jaroměři. Mezi šlágry víkendového programu 26. kola budou patřit záchranářská řež Jičína proti Červenému Kostelci a pikantní derby Solnice versus Rychnov nad Kněžnou či Jaroměř vs. Dvůr Králové nad Labem. Pro na jaře tápající Týniště nad Orlicí může mít obrovský význam souboj proti hořické Jiskře.