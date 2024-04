Hitem 23. kola krajského přeboru byl souboj Náchoda se Solnicí. „Zejména posledních pět minut před přestávkou nám Náchodští zle zatápěli, ale podržel nás svými zákroky výborný Honza Lehký,“ uznal po vítězství ve šlágru kola trenér vítězného mužstva Pavel Potužník. „Po první půli jsme mohli vést třeba 4:1,“ litoval vedoucí poraženého týmu Michal Malý. Deník přináší tradiční víkendový souhrn všech osmi utkání nejvyšší oblastní soutěže.

Podívejte se na sestřih branek z utkání Dvora Králové nad Labem proti Lázním Bělohrad. | Video: Renata Jírová

Třiadvacáté dějství Votrok Krajského přeboru nabídlo hned několik duelů, ve kterých šly papírové předpoklady stranou. Domácí zápas nezvládl lídr tabulky z Police nad Metují, který před skvělou návštěvou nedokázal překonat obranu České Skalice.

V roli favorita ke všemu padl i dosud druhý Náchod, když v jednoznačném šlágru kola podlehl Solnici a konkurenta v boji o vítězství v soutěži navíc pustil v tabulce před sebe. Hosté ke všemu zvládli bitvu i se středečním pohárovým duelem v nohách a vydařený anglický týden je doslova vrátil do boje o oblastní titul.

Votrok Krajský přebor - 23. kolo

Police nad Metují – Česká Skalice 0:0. Rozhodčí: P. Matula. ŽK: 0:2. Diváci: 360. Fotbalisté Police nad Metují na jaře válcují jednoho soupeře za druhým, ve čtyřech z dosavadních šesti vyhraných utkání nastříleli pět a více branek. Leč nejlepší ofenzíva soutěže tvrdě narazila na českoskalickou zeď. Hosté předvedli houževnatý výkon a ziskem nečekaného bodu si upevnili místo ve středu tabulky.

Ohlasy na utkání

Milan Hejnyš, vedoucí mužstva Police nad Metují: „V mrazivém počasí jsme narazili na pozorně bránící celek. Aktivita sice byla na naší straně, ovšem zakončení bylo nulové.“

Petr Liška, trenér České Skalice: „Po těžkém zápase musím hráče pochválit za bojovnost a plnění povinností na hřišti. Vycházeli jsme z organizovaného bloku. Domácím jsme prakticky povolili jen střelbu ze střední vzdálenosti. Škoda tří gólových šancí, které jsme nedokázali využít. Jedna z nich byla velmi sporná ofsajdová, po které se prosadil Pípek. Pro nás další důležitý bod. Jedeme dál.“

Netradiční výsledek domácího zápasu Police nad Metují - 0:0!Zdroj: Spartak Police n. M.

Náchod – Solnice 0:2 (0:0). Branky: 60. a 68. D. Volf 2. Rozhodčí: Klement. ŽK: 5:1. ČK: 1:0 (88. Punar). Diváci: 130. Na jaře neporažený Náchod přivítal v souboji dvou konkurentů o krajský titul Solnici. Tedy tým, který před týdnem padl na půdě Třebše a navíc musel ve středu otáčet nepříznivě se vyvíjející utkání čtvrtfinále Poháru hejtmana na hřišti Kostelce nad Orlicí. Hosté ale ve šlágru dokázali zkonsolidovat síly, přežili šance rivala a po hodině hry sami udeřili dvěma góly Volfa, jenž svůj tým vrátil na druhou příčku tabulky.

Ohlasy na utkání

Souboj Náchoda se Solnicí vyhráli hosté.Zdroj: Michal MalýMichal Malý, vedoucí mužstva Náchoda: „Hrál se zajímavý zápas. Pokud bychom proměnili nějaké vypracované šance, mohli jsme po první půli vést třeba 4:1. Ve druhém poločase hosté potrestali naše dvě chyby a bylo po zápase. My jsme se pak již nedokázali dostat do zápasu.“

Pavel Potužník, trenér Solnice: „V prvním poločase se hrál fotbal nahoru dolu se šancemi na obou stranách. My neproměnili tři gólovky a domácí nás za to málem potrestali. Zejména posledních pět minut před přestávkou nám zle zatápěli, ale podržel nás svými zákroky výborný Honza Lehký. Po přestávce už jsme domácí k žádné větší šanci nepustili. Pak si vzal slovo David Volf a dvěma krásnými góly rozhodl. V závěru zápasu už jsme si taktickou hrou vítězství pohlídali.“

Hořice v Podkrkonoší – Třebeš 0:1 (0:0). Branka: 64. J. Sobotka. Rozhodčí: P. Vítek. ŽK: 2:1. Diváci: 230. Souboj týmů z opačných pólů tabulky nabídl vcelku vyrovnaný fotbal, radovat z vítězství se však mohl jen jeden. Zásluhou trefy Jana Sobotky si všechny tři body odvezl favorizovaný celek Třebše a domácí Hořice se ani tentokrát nedokázali vyhrabat z poslední příčky tabulky.

Ohlasy na utkání

Pavel Procházka, trenér Hořic: „Hosté využili našeho jediného zaváhaní ze standardní situace. My jsme směrem dopředu nebyli nebezpeční. I tak bych rád našemu týmu chtěl poděkovat. Herní posun je opravdu znát, jen to holt ještě nestačilo. Gratulace soupeři a poděkování našim úžasným fanouškům za podporu.“

Vlastimil Krykorka, vedoucí mužstva Třebše: „Po první poločase bez šancí na obou stranách se ve druhém hrál přece jenom koukavější fotbal. Přidali jsme důraz v napadání a výsledek v podobě šancí se dostavil. Ač po Majálesu, přesto se nám v krásném areálu v Hořicích poprvé podařilo zvítězit.“

Fotbalisté Hořic koušou další domácí porážku.Zdroj: TJ Jiskra Hořice

Rychnov nad Kněžnou – Jaroměř 1:4 (0:1). Branky: 66. J. Kábrt - 45. a 90. Bano, 73. Kocourek, 75. Miloš Exnar. Rozhodčí: D. Novotný. Hráno bez karet. Diváci: 45. A další překvapení. Fotbalisté Jaroměře ve středu na hřišti Železnice inkasovali debakl 1:4, díky němuž se rozloučili s krajským pohárem. O čtyři dny později je čekala cesta na půdu jarní štiky z Rychnova nad Kněžnou. Domácí už už pokukovali po čtvrtém místě tabulky, právě s Jaroměří ale čtyřikrát inkasovali, když poprvé je zaskočil gól Bana do šatny a poté tři další trefy v závěrečných sedmnácti minutách hry.

Ohlasy na utkání

Miroslav Rűcker, trenér Rychnova nad Kněžnou: „Ve vyrovnaném prvním poločase jsme inkasovali branku ve 45. minutě. Po přestávce se nám sice podařilo vyrovnat, ale v dalším průběhu jsme soupeři dovolili naší nedůslednosti jednoduše skórovat. A tak si Jaroměř zaslouženě odváží všechny body.“

Miloš Exnar, trenér Jaroměře: „Po výsledkovém a herním kolapsu v poháru v Železnici bylo jasným cílem toto nepovedené vystoupení odčinit. Díky zodpovědnému výkonu celého týmu se to podařilo. Pomohl nám určitě gól do šatny. I přes vyrovnání domácích jsme sehráli závěr zápasu chytře a získali velmi cenné vítězství.“

V Rychnově bylo k vidění pět branek.Zdroj: FC Spartak Rychnov n. Kn.

Chlumec nad Cidlinou B – Libčany 3:2 (3:0). Branky: 26. Pánek, 30. V. Dvořák, 45. Dítě - 49. T. Buriánek, 90. M. Holubec. Rozhodčí: Miškář. ŽK: 4:5. Diváci: 110. Přímý souboj o šestou příčku nabídl zápas dvou rozdílných poločasů. V tom první chlumecká rezerva nastřílela Libčanům tři branky, ve druhém málem o náskok přišla. Tým kouče Vláška však přesto nakonec urval tři body a po vítězství v Jaroměři potvrdil, že na jaře definitivně strhnul nálepku remízového krále.

Ohlasy na utkání

Richard Vlášek, trenér Chlumce nad Cidlinou B: „První půle byla dle našich představ, využili jsme dvě standardky a Pánek s Dvořákem byli vždy na svých místech. Třetí branku přidal v závěru svým typickým způsobem Dítě. Zkušené a dobře hrající hosty držela na distanc dobrá defenzivní činnost celého mužstva. Druhé dějství jsme si zkomplikovali rychle inkasovanou brankou, neproměněním tutovek a rozdílovým gólem v 94. minutě, přesto jsme zvládli zápas za cenné tři body. Majáles nás stál asi méně sil, personální propojení s C se stupňuje. Rozhodčí opět v topu.“

František Bárta, sekretář Libčan: „Remízový zápas. Domácí nás předčili pouze v efektivitě zakončení a kadenci pokynů z lavičky.“

Na jaře podruhé mohla rezerva Chlumce oslavovat tři body.Zdroj: Martin Firbacher

Dobruška – Jičín 5:0 (2:0). Branky: 6. Karal, 44. A. Hašek, 60. Světlík, 70. Čančara, 79. Doucek. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 1:3. Diváci: 30. Čtvrtého listopadu doma Dobruška porazila Červený Kostelec 4:0, od té doby ale na vítězství před vlastním publikem čekala. Dočkala se až v souboji proti předposlednímu Jičínu. A rovnou z toho byla pětigólová střelnice, které chyběl snad jen výraznější divácký zájem.

Ohlasy na utkání

Milan Petřík, trenér Dobrušky: „Anglický týden se nám povedl a mohlo být ještě veseleji, kdyby pohár dospěl do penalt. Dnes výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednoduché to nebylo. Hosté vypadali v poli dobře, ale obrana řízená Karalem je do šancí moc nepustila a naši hráči naopak své příležitosti využili. Sestavu jsme lepili a tak i těm co dnes zaskočili, děkuji.“

Jan Drusan, asistent trenéra Jičína: „Dnešní výkon je hodnocen ve výsledku zápasu. Bohužel, takhle se o záchranu nebojuje. Gratuluji domácím k zasloužené výhře.“

Dvůr Králové nad Labem – Lázně Bělohrad 1:2 (0:1). Branky: 46. Knespl - 19. a 58. P. Horáček. Rozhodčí: M. Filip. ŽK: 6:6. ČK: 1:0 (90. Knespl). Diváci: 150. Další nepřesvědčivý výkon, další domácí porážka - na jaře už třetí ze čtyř pokusů. Dvorští fotbalisté před vlastním publikem naprosto nezvládli duel s Lázněmi Bělohrad, tedy s týmem, který v minulosti jezdíval pod Hankův dům jen k soubojům s místní rezervou. Tentokrát se přijel měřit s A mužstvem a k malému derby se jeho hráči postavili s mnohem soustředěnějším přístupem, za který byli odměněni dvěma góly Pavla Horáčka a především ziskem velmi cenných tří bodů.

Ohlasy na utkání

Zbyněk Dujsík, trenér Dvora Králové nad Labem: „Bohužel se nám nepodařilo navázat na sérii dobrých výsledků a z dalšího domácího zápasu odcházíme bez bodu. Můžeme si za to sami, jelikož jsme naprosto prohospodařili první poločas, ve kterém jsme navíc neproměnili pokutový kop. Brzké vyrovnání nás po pauze mělo nakopnout, místo toho přišel druhý gól soupeře. Až závěrečných dvacet minut nabídlo tlak do branky, hosté ale výhru uhájili.“

Tomáš Marek, trenér Lázní Bělohrad: „Proti favoritovi jsme chtěli hrát aktivně a to se nám povedlo. Odměnou nám byla vedoucí branka. Domácí nevyužili možnost srovnat z penalty. Do druhé půle jsme narychlo řešili střídání ve stoperské dvojici a než jsme se stihli srovnat, domácí vyrovnali na 1:1. My jsme pokračovali v poctivém výkonu a podařilo se nám vstřelit druhou branku. Dvůr si v závěru vytvořil tlak, který však nevedl k vážnějšímu ohrožení naší branky. Velmi obětavým a kolektivním výkonem jsme si došli pro důležité tři body.“

Neproměněná penalta domácího Davida Knespla

Zdroj: Renata Jírová

Červený Kostelec – Týniště nad Orlicí 2:1 (0:0). Branky: 84. J. Škoda, 89. L. Hlava z pen. - 71. Krupka. Rozhodčí: P. Dorotík. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (90. Holman). Diváci: 100. Třetí jarní výhru před vlastními fanoušky si naopak připsali fotbalisté Červeného Kostelce, kteří přivítali tabulkového souseda z Týniště nad Orlicí. Na úvodní změnu stavu se v utkání čekalo více než 70 minut. Za třemi body nejprve vykročili hosté, na gól Krupky ale soupeř odpověděl v závěrečných minutách a po trefách Škody s Hlavou mohl slavit vydřené vítězství.

Ohlas na utkání

Petr Garček, trenér Červeného Kostelce: „V první půlce jsme několikrát shořeli na skvělém brankáři soupeře, ve druhé jsme chtěli utkání rozhodnout, ale z ojedinělé akce šli po našich nedůslednostech do vedení hosté. Kluci ukázali srdíčko a výsledek jsme v závěru otočili. Důležité body do tabulky zůstaly doma.“

Takhle se fandilo při utkání Dvora Králové nad Labem a Lázní Bělohrad (1:2)