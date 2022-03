Poslední březnový víkend nabídne úvodní boje v jarní části krajské soutěže JAKO I. B třídy. Ve druhé polovině sezony se bude bojovat na dvou frontách. Zatímco ve hře o postup do I. A třídy je favorit jasně daný, bitva o záchranu krajské příslušnosti bude nejspíš napínavá do úplného konce aktuálního ročníku.

Jednoznačným favoritem na postup jsou fotbalisté Železnice, kteří v tabulce na druhou rezervu Dvora Králové nad Labem drží sedmibodový náskok. Jak navíc v otázce na jarní cíle mužstva odpověděl sekretář klubu Kozák, láká klub návrat do I. A třídy, ve které působil naposledy před osmnácti lety.

Ve hře o titul má nahráno Nový Bydžov. Trenér Průcha chce postup do divize

Sestup se na konci jara bude týkat nejméně dvou mužstev, v případě nezdaru divizních zástupců našeho kraje však může spadnout klidně až pětice týmů. Namočeni jsou především celky Kocbeře, Dolní Kalné, Kobylice a Žacléře.

TJ SOKOL ŽELEZNICE (1. místo, 36 bodů)

Pavel Kozák, sekretář: „Cíl pro jarní část zůstává v Železnici stejný jako v jiných obdobích – tedy hrát takový fotbal, který bude bavit jak samotné hráče, tak i naše skvělé fanoušky. Tentokrát je to ale přece jen trošku málo, protože pohled na tabulku po podzimní části naznačuje, že bychom se měli pokusit vrátit do Železnice po 18 letech I. A třídu.“

I. B třída, skupina AZdroj: archiv DeníkuTJ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM B (2. místo, 29 bodů)

Jiří Rejl, trenér: „S ohledem na průběh zimní přípravy je hlavním cílem, abychom se pravidelně scházeli v co největším počtu na tréninky i na mistrovské zápasy. Druhým cílem je hrát atraktivní fotbal, který bude bavit nás i diváky. Jsem přesvědčený, že máme takovou kvalitu kádru, abychom byli schopni bez větších problémů skončit do třetího místa tabulky. Jenže bez splnění hlavního cíle, který jsem uvedl hned na začátku, se to jen stěží stane.“

SK MILETÍN (3. místo, 28 bodů)

Ondřej Machačka, předseda klubu: „V podzimní části jsme chtěli být štikou soutěže a myslím si, že jsme tuto roli do puntíku splnili. Jako nasycená štika i díky velkému počtu zraněných hráčů, kteří zatím nezasáhli do zimní přípravy, máme pro jarní část soutěže nižší cíle. Chtěli bychom uhrát deset bodů a věřit tomu, že se s osmatřiceti body ve čtrnáctičlenné tabulce letos padat nebude. Záchrana v silách týmu určitě je.“

TJ SOKOL STARÁ PAKA (4. místo, 25 bodů)

Jaroslav Bíl, předseda: „Náš cíl pro jaro je jediný – držet se co nejvýše a vyvarovat se spadnutí o patro níže.“

FC VRCHLABÍ B (5. místo, 24 bodů)

Jan Zajíc, trenér: „Cílem pro jarní část u nás je zisk dvaceti bodů a zapojení dalších dorostenců do dospělého fotbalu. Samozřejmě pak také zápasové vytížení pro hráče A mužstva, kteří v krajském přeboru tolik nehrají.“

TJ SLAVOJ SKŘIVANY (6. místo, 24 bodů)

Jiří Suchánek, trenér: „Během podzimní části nás poměrně dost pronásledovaly zdravotní problémy velkého počtu hráčů. Závěr první poloviny nám po návratu téměř všech marodů do sestavy ukázal, že postavení v tabulce ne zcela odpovídá kvalitě našeho kádru. Ztráta na čelo je poměrně veliká, ale určitě bychom rádi zabojovali o umístění v první trojce.“

FK KOPIDLNO (7. místo, 23 bodů)

Vladimír Hnát, trenér: „Udržení stávajícího postavení ve vyrovnané tabulce, v ideálním případě pak umístění v první „pětce“. Prioritou však bude pokračovat v začleňování našich mladých hráčů do sestavy, aby byla zajištěna budoucnost kopidlnského fotbalu také v dlouhodobějším horizontu. Dále se chceme pokusit postupně pracovat na novém rozestavení hráčů, abychom domácím divákům i nadále servírovali gólové přestřelky, ale naopak venku tolikrát neinkasovali jako v podzimní části (3,5 gólu na zápas).“

1. FK NOVÁ PAKA (8. místo, 23 bodů)

Václav Horák, sekretář klubu: „Vzhledem k výsledkově ne zcela povedenému podzimu bychom chtěli v jarní části předvádět takové výkony, díky nimž bychom získali co možná nejvíce bodů a umístili se v tabulce co nejvýš.“

Fotbalové jaro: V Solnici chtějí pohár pro vítěze! Kdo vkládá naděje do mládí?

SK SPARTAK ÚPICE (9. místo, 22 bodů)

Bohumil Kafka, předseda klubu: „Ve všech zápasech bychom se chtěli důstojně prezentovat a jarní část sezony odehrát s podobným ziskem bodů jako tu podzimní. Nemáme postupové ani sestupové ambice, hráčský kádr zůstal téměř stejný. Příprava proběhla podle plánů a podle možností hráčů i trenérů.“

SK JIČÍN B (10. místo, 18 bodů)

Petr Beneš, trenér: „Chceme pokračovat v zapracovávání dorostenců do mužstva po boku zkušených hráčů. Trénujeme společně s A týmem a věřím, že budeme na soutěž dobře připraveni. Naším cílem je radost ze hry a co nejvíce vyhraných utkání, díky nímž nebudeme mít sestupové starosti.“

TJ BANÍK ŽACLÉŘ (11. místo, 13 bodů)

Dušan Poláček, trenér: „Hlavním cílem pro jarní část sezony je záchrana. Máme hodně mladé mužstvo, které jsme přes zimu doplnili našimi odchovanci. Nejvíce mě trápí zranění zkušených hráčů, kteří nám budou v úvodu jarní části bohužel chybět.“

FC SPARTAK KOBYLICE (12. místo, 13 bodů)

Libor Tobišek, trenér: „Chceme se udržet v I. B třídě, rozhodně nechceme sestoupit o patro níž.“

FK DOLNÍ KALNÁ (13. místo, 9 bodů)

I. B třída, skupina AZdroj: archiv DeníkuTomáš Navrátil, trenér: „Podzim jsme personálně podcenili a výsledkem je předposlední místo a pouhých devět bodů. V zimě byl ale kádr výrazně doplněn, kluci vzali zimní přípravu vesměs vážně a na jaře se pokusíme soutěž zachránit. Když se podíváme na tabulku o tři soutěže výše, vidíme, jak to bude složité. Kádr máme nyní na I. B třídu velmi dobrý, otázkou je, jak se nám podaří dohnat podzimní ztrátu. Míč je ale kulatý a klukům věřím, že s podporou skvělých fanoušků to nakonec zvládnou.“

TJ JISKRA KOCBEŘE (14. místo, 7 bodů)

Vítězslav Šolc, trenér: „Při pohledu na tabulku po podzimní části je náš cíl jasný – uniknout ze sestupových pozic a zachránit příslušnost v krajské soutěži. Čeká nás náročné jaro, ale všichni věříme, že se stanovený cíl povede naplnit.“

Los jarní části A skupiny I. B třídy

15. KOLO (26. a 27. března) – sobota 10.00: Kocbeře – Skřivany (UMT Trutnov). 15.00: Nová Paka – Kobylice (UMT). Neděle 15.00: Kopidlno – Železnice, Úpice – Vrchlabí B, Jičín B – Dvůr Králové nad Labem B (UMT), Žacléř – Stará Paka. 16.00: Dolní Kalná – Miletín.

16. KOLO (2. a 3. dubna) – sobota 13.30: Dvůr Králové nad Labem B – Kocbeře. 16.30: Skřivany – Úpice, Kobylice – Jičín B, Vrchlabí B – Dolní Kalná (UMT), Miletín – Kopidlno, Stará Paka – Nová Paka. Neděle 16.30: Železnice – Žacléř.

17. KOLO (9. a 10. dubna) – sobota 16.30: Miletín – Železnice, Úpice – Dvůr Králové n. L. B, Dolní Kalná – Skřivany, Nová Paka – Žacléř, Kocbeře – Kobylice (hř. Bílá Třemešná). Neděle 16.30: Jičín B – Stará Paka, Kopidlno – Vrchlabí B.

Podkrkonošské derby zaslouženě pro Trutnov. Dvůr srazily góly Brejchy a Horčičky

18. KOLO (16. a 17. dubna) – sobota 17.00: Vrchlabí B – Miletín, Stará Paka – Kocbeře, Skřivany – Kopidlno, Žacléř – Jičín B, Kobylice – Úpice, Dvůr Králové nad Labem B – Dolní Kalná. Neděle 17.00: Železnice – Nová Paka. 19. KOLO (23. a 24. května) – sobota 17.00: Vrchlabí B – Železnice, Miletín – Skřivany, Úpice – Stará Paka, Dolní Kalná – Kobylice, Kocbeře – Žacléř (hř. Bílá Třemešná). Neděle 17.00: Jičín B – Nová Paka, Kopidlno – Dvůr Králové nad Labem B. 20. KOLO (30. dubna a 1. května) – sobota 14.30: Stará Paka – Dolní Kalná. 17.00: Nová Paka – Kocbeře, Skřivany – Vrchlabí B, Kobylice – Kopidlno, Žacléř – Úpice, Dvůr Králové n. L. B – Miletín. Neděle 17.00: Železnice – Jičín B. 21. KOLO (7. a 8. května) – sobota 17.00: Kobylice – Miletín, Úpice – Nová Paka, Skřivany – Železnice. Neděle 17.00: Dolní Kalná – Žacléř, Vrchlabí B – Dvůr Králové n. L. B, Kopidlno – Stará Paka, Kocbeře – Jičín B (hř. Bílá Třemešná). 22. KOLO (14. a 15. května) – sobota 17.00: Stará Paka – Miletín, Nová Paka – Dolní Kalná, Žacléř – Kopidlno, Kobylice – Vrchlabí B. Neděle 17.00: Železnice – Kocbeře, Dvůr Králové nad Labem B – Skřivany, Jičín B – Úpice. 23. KOLO (21. a 22. května) – sobota 17.00: Nová Paka – Miletín, Stará Paka – Skřivany, Žacléř – Vrchlabí B, Kobylice – Dvůr Králové n. L. B. Neděle 14.00: Kocbeře – Dolní Kalná (hř. Bílá Třemešná). 17.00: Jičín B – Kopidlno, Železnice – Úpice. 24. KOLO (28. a 29. května) – sobota 17.00: Nová Paka – Miletín, Stará Paka – Skřivany, Žacléř – Vrchlabí B, Kobylice – Dvůr Králové nad Labem B. Neděle 14.00: Kocbeře – Dolní Kalná (hř. Bílá Třemešná). 17.00: Jičín B – Kopidlno, Železnice – Úpice. 25. KOLO (4. a 5. června) – sobota 17.00: Vrchlabí B – Nová Paka, Miletín – Jičín B, Skřivany – Žacléř, Dolní Kalná – Úpice, Kobylice – Železnice, Dvůr Králové nad Labem B – Stará Paka (hř. Bílá Třemešná). Neděle 17.00: Kopidlno – Kocbeře. 26. KOLO (11. a 12. června) – sobota 17.00: Stará Paka – Kobylice, Úpice – Kopidlno, Žacléř – Dvůr Králové nad Labem B, Kocbeře – Miletín (hř. Bílá Třemešná), Nová Paka – Skřivany. Neděle 17.00: Železnice – Dolní Kalná, Jičín B – Vrchlabí B.