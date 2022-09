Následující řádky kompletní dějství zhodnotí, načež na čele tabulky nic nového. Nadále vede bez ztráty kytičky jeden z nováčků soutěže, rezerva Nového Bydžova, poslední zůstává bez bodového zisku Spartak Kobylice.

Na trávník bydžovské rezervy tentokrát dorazila lepšící se družina z Dolní Kalné, která se však netajila, že k zápasu míří značně oslabena. A na vývoji skóre se to i podepsalo, když domácí vyhráli poměrně hladce 5:1.

Vstřelený gól v oslabení. Veškeré naděje Dvora však utnul extrutnovský Tobiáš

„Na výborný tým Dolní Kalné, jehož umístění v tabulce neodpovídá jeho kvalitám, jsme se zodpovědně připravovali. Ovšem nejvíce nám pomohl fakt, že jeho někteří hráči dali přednost autokrosu a v nohách měli těžký zápas s Hořicemi. My jsme si tak společně s celou vesnicí mohli užít oslavy vítězství a 700 let od první zmínky o naší obci,“ popsal dění v zápase i kolem něho bydžovský lodivod Karel Průcha.

Kanonýři I. B třídy, skupiny A

5 branek Petr Tomeš

(TJ Sokol Nepolisy)

5 branek Tomáš Klaban

(FK Kopidlno)

5 branek Tomáš Sedláček

(FK Kopidlno)

5 branek Ladislav Schovanec

(TJ Spartak Kosičky)

4 branky Jakub Taneček

(TJ Sokol Stará Paka)

Na druhém místě se po pátém kole vyhřívají fotbalisté Kopidlna, kteří by v probíhající sezoně klidně mohli plnit roli štiky soutěže. Proti Kobylicím si favorit s chutí zastřílel, když se na vítězství 7:1 podílel úvodními třemi góly kanonýr Tomáš Klaban.

„Ze zápasu jsme měli mírné obavy, protože tréninky v týdnu nebyly co se týče přístupu takové, jako na začátku sezony. Úvod utkání to také potvrdil, kdy hra nesplňovala parametry, kterými se chceme prezentovat. Velmi nám tak pomohl úvodní gól a branka do šatny. Druhý poločas byl již herně a kombinačně kvalitnější a povedlo se tak přidat další branky,“ zhodnotil utkání hrající trenér vítězného mužstva Tomáš Sedláček.

On i zmiňovaný Klaban skórovali potřetí v řadě a s pěti vstřelenými góly se dělí o prvenství v tabulce střelců soutěže.

Třetí venkovní zápas, třetí vítězství. Jičínská rezerva na podzim šlape a tentokrát si pro tři body zajela k derby na půdu Nové Paky. Vyrovnaný duel rozhodla jediná branka, kterou v 68. minutě vstřelil hostující dorostenec Kosejk.

Gólman Nové Paky Jakub VočkaZdroj: denik.cz„Že máme většinu zápasu v držení míč neznamená, že se soupeř podělá. My doplácíme na neefektivitu v zakončení, což nám podlamuje kolena. Soupeř s tím, co předváděl, si přijel pro bod, nakonec si odváží tři. Nezbývá než mu pogratulovat k vítězství a připravit se na další utkání,“ zlobil se po utkání domácí kouč Marcel Bažík.

Výsledkem 1:0 na hřišti soupeře vyhrály také Nepolisy, které dobyly královédvorský stadion pod Hankovým domem. Hra obou mužstev sice nesplňovala parametry krajské soutěže, leč někdo vyhrát musel a díky brance Pavla Pokorného ze 72. minuty to byli hosté. Mimochodem, Nepolisy vyhrály zápas za tři body poprvé od 15. srpna roku 2020!

„Zcela zasloužené vítězství hostujícího týmu. Nepolisy hrály neuvěřitelně zkušeně a téměř k ničemu nás nepustily. Nebýt výborného výkonu gólmana, tak mohlo být po první půli hotovo. Mrzí mě, že jsme to hostům hrozně usnadnili. Pokud pomalu polovina hráčů po X letech hraní fotbalu má úspěšnost zpracování míče a přihrávky na pět metrů cca deset procent, tak je těžké vyhrát zápas krajské soutěže,“ kritizoval svůj tým hrající trenér dvorské rezervy Jiří Rejl.

Nečekaně se tentokrát na tři bod nadřeli fotbalisté Skřivan. Ty udolali Starou Paku 2:1, když rozhodující gól vstřelil střídající Vojtěch Vlček v době, kdy hráli domácí o deseti bez vyloučeného Lihana.

Priske vs. Stramaccioni? Za Itala Sparta přesněji střílela či měla méně žlutých

„Vzhledem k vývoji zápasu jsou získané body zlaté. Nejprve jsme nedorozuměním v obraně nabídli hostům šanci, kterou chladnokrevně proměnili. Vzpamatovávali jsme se poměrně dlouho, navíc kvůli zranění odešel první útočník, kterého ve druhé půli následoval i druhý. Naštěstí jsme do poločasu skóre srovnali. Další ranou byla v pátém utkání již třetí zbytečná červená karta. Převaha soupeře v přesilovce byla pouze optická a bez nebezpečného zakončení. Naopak se nám podařilo proměnit jeden z protiútoků,“ oddychl si po těžkém zápase domácí trenér Jiří Suchánek.

Prestižní okresní derby Trutnovska sledovali diváci ve Vrchlabí. Místní rezerva vedla po patnácti minutách nad Úpicí 2:0, Sparta ale dokázala vyrovnat a penaltový rozstřel vyzněl pro domácí. Závěrečných 16 minut dohrávali hosté bez vyloučeného Nožky.

„V prvním poločase byli domácí lepším týmem a zaslouženě šli do vedení. Nám se nedařila kombinace a dopouštěli jsme se mnoha chyb. Naštěstí se nám ale podařilo do poločasu snížit a střídání o pauze naši hru oživilo. Byli jsme nebezpeční a vyrovnávací branka přišla hned v úvodu druhé půle. Až do vyloučení našeho hráče jsme si vytvářeli šance ke skórování, potom jsme se soustředili na ubránění remízového stavu. Penaltový rozstřel už byla loterie,“ podrobně zhodnotil duel hostující kouč Radek Kaplan.

V 5. kole nebodoval tým Nové Paky ani Dolní Kalné.Zdroj: Klára Řeháková

Remízou 2:2 skončil i střet Rudníku s Kosičkami. Zde nejprve vedli hosté, nováček stav otočil, v nastaveném čase ale o vítězství přišel, aby nakonec bral bonusový bod v penaltách.

„Utkání jsme měli zvládnout za tři body, ale bohužel jsme v nastavení inkasovali zbytečný gól. Pochvalu zaslouží Milan Hloušek, který připravil oba naše góly,“ pronesl stručně k utkání hrající sekretář domácího oddílu Martin Kučeravý, mimochodem střelec branky na 1:1.

Další kolo je na programu v sobotu a neděli. Největšími taháky budou duely Úpice vs. Nový Bydžov B, Kosičky vs. Kopidlno a okresní derby v Dolní Kalné či Jičíně.