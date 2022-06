Porážkami se naopak loučili s krajskou soutěží podkrkonošské celky Žacléře a Kocbeří. Oba po nikterak dlouhé anabázi míří zpátky do okresního přeboru Trutnovska. To Spartak Kobylice se díky závěrečným třem výhrám proti velkým favoritům (postupně Dvůr Králové nad Labem B, Železnice a Stará Paka) nakonec v I. B třídě zachránil.

Sobota snů. Náchod slaví senzační záchranu, uspěl i Dvůr a Trutnov skončí sedmý

Dvě na jaře úspěšná mužstva se potkala na hřišti Železnice. Domácí tým už takřka měsíc slaví triumf v soutěži a postup do I. A třídy, Dolní Kalná zase záchranu, které po nevydařeném podzimu málokdo věřil. Vzájemný duel si tak soupeři užili bez větších emocí a potvrdila to i pozápasová slova hostujícího trenéra Tomáše Navrátila: „Vzhledem k personální situaci jsme sehráli utkání na hranici svých možností, snažili jsme se hrát fotbal a rozhodně neudělali ostudu. Domácí byli před parádní diváckou kulisou, pod taktovkou výborných rozhodčích a před zraky předsedy KFS Václava Andrejse po výraznou část utkání lepším týmem a zcela zaslouženě zvítězili. Já jim blahopřeji nejen k tomuto vítězství, ale zejména k postupu do vyšší soutěže, kde si myslím, že rozhodně nebudou hrát druhé housle.“

TJ Sokol Železnice, vítěz A skupiny krajské soutěže JAKO I. B třídyZdroj: TJ Sokol Železnice

Derniéru za tři body zvládl i v tabulce druhý Miletín, když v Bílé Třemešné porazil sestupující Kocbeře.

„Dle mého názoru jsme vyhráli zaslouženě, naše vítězství mohlo být i výraznější, kdybychom proměnili alespoň polovinu příležitostí. V závěru utkání jsme naopak nechali domácí dvakrát korigovat stav a zbytečně si zkomplikovali cestu ke třem bodům. Děkuji všem aktérům za jarní část sezony, ze které jsem osobně měl větší obavy po zimní přípravě a množství zranění, která nás potkala,“ hodnotil duel hrající předseda miletínského SK Ondřej Machačka.

V tabulce třetí Úpice si v závěrečném duelu poradila se snaživým sokem z Kopidlna a také Sparta hodnotí sezonu jako úspěšnou. Po podzimu to totiž na medailové pozice nevypadalo. „V posledním utkání jsme si zaslouženě došli pro výhru, kdy jsme byli lepším a nebezpečnějším mužstvem. S celkovým třetím místem v tabulce musíme být spokojeni,“ potvrdil předchozí slova úpický lodivod Radek Kaplan.

Za zápas kola lze označit přímou bitvu o konečnou čtvrtou příčku. Hráči Nové Paky v ní nestačili na Skřivany. „Zápas se mi hodnotí těžko, chtěli jsme ten poslední zvládnout, bohužel se nám to nepovedlo. Hosté v prvním poločase hráli zodpovědně v obraně a hrozili z brejků. Jeden se jim povedl proměnit ve 45. minutě a zcela zaslouženě vedli. Druhý poločas přinesl naše zlepšení, ale efektivita zůstala na bodu mrazu a tak trestal soupeř. V 80. minutě dal druhou branku a bere tři body. Sezonu přesto hodnotím kladně,“ popsal dění na hřišti domácí kouč Marcel Bažík.

Velmi dobrý finiš sezony potvrdilo vrchlabské béčko, které v souboji rezerv uspělo na hřišti Jičína a v tabulce nakonec poskočilo na velmi slušnou šestou pozici. Nutno však dodat, že lepší tentokrát nevyhrál. „V utkání to vypadalo, jako bychom do Jičína přijeli na výlet. V první půli domácí jasně dominovali. O přestávce jsme prostřídali sestavu, změnili rozestavení a výsledkem byly dvě vstřelené branky. Domácí už pak jen z poslední akce snížili. Lepší jsme určitě nebyli, ale máme tři body,“ přiznal hostující stoper Jan Zajíc.

Venku stoprocentní úspěšnost. Sezonní derniéry třetiligistů dopadly na jedničku

O jedno místo vylepšila v závěru sezony své postavení také rezerva Dvora Králové nad Labem. Ta sice v prvním poločase okresního derby v Žacléři tahala za kratší konec, ve druhém poločase naopak jasně kralovala a vyhrála rekordně vysoko 7:0. Šestkrát se gólově prosadil se třiceti trefami druhý nejlepší střelec soutěže Martin Otradovský. „V prvním poločase jsme byli Dvoru více než vyrovnaným soupeřem. Neproměnili jsme ale pokutový kop a zahodili i další velké šance, které volaly po gólu. Ve 42. minutě jsme dostali branku do šatny a to náš mladý tým položilo. Soupeř pak ve druhé půli trestal každou naši chybu,“ litoval po utkání žacléřský lodivod Dušan Poláček.

TJ Dvůr Králové nad Labem B, nejvyšší výhra kolaZdroj: Renata Jírová

Za největší překvapení lze označit výsledek ze Staré Paky. Domácí zde podlehli zachraňujícím se Kobylicím, které všechny své čtyři vstřelené branky vměstnaly mezi 13. a 19. minutu! Stačili jim k tomu dva střelci – Tomáš Havlíček a Pavel Dvořák. Za Sokol v závěru jen snižoval nejlepší kanonýr A skupiny I. B třídy Dan Wojcik (dohromady 33 branek). „Musím pogratulovat soupeři k výsledku, protože nás vyškolil, jak se mají dávat góly a co lze, tak využít. Ve druhé polovině utkání již byla vidět snaha o vzchopení se našich hráčů, nicméně výsledek a celá jarní sezona by měla přispět k vlastní sebereflexi,“ pronesl k utkání předseda domácího klubu Jaroslav Bíl.

Krajská soutěž JAKO I. B třídy, skupina A – 26. kolo:

Železnice – Dolní Kalná 3:1 (0:0). Branky: 46. Kypr, 55. J. Šťastný, 65. A. Starý – 63. T. Hampl. Kocbeře – Miletín 2:3 (0:1). Branky: 78. L. Novák, 87. F. Picha – 40. a 72. T. Novotný, 60. Z. Urban. Nová Paka – Skřivany 0:2 (0:1). Branky: 45. Schubert, 80. Vysuček. Stará Paka – Kobylice 1:4 (0:4). Branky: 77. Wojcik – 13. a 19. T. Havlíček, 15. a 17. P. Dvořák. Jičín B – Vrchlabí B 1:2 (0:0). Branky: 90. Řeháček – 51. M. Tauchman, 53. Mlejnek. Žacléř – Dvůr Králové nad Labem B 0:7 (0:1). Branky: 42., 56., 69., 82., 85. a 89. M. Otradovský, 78. Žaba. Úpice – Kopidlno 2:0 (1:0). Branky: 18. Luštinec, 47. Geguš.

TJ Sokol Železnice slaví návrat do I. A třídy po 18 letech.Zdroj: TJ Sokol Železnice