close info Zdroj: Michal Malý zoom_in Adam Čejchan se prodírá obranou Železnice.Železnice k vám přijela ve dvou rolích. Zaprvé coby nováček soutěže, zadruhé jakožto čerstvý lídr tabulky. S jakou vážností jste se na soupeře připravovali?

Určitě jsme věděli, že tento zápas musíme vyhrát, ale připravovali jsme se na Železnici stejně jako na každého jiného soupeře.

Asi jste si nepředstavovali, že budete už od sedmé minuty prohrávat. Jak jste viděl úvod zápasu?

Na začátku jsme měli většinu času balón my na kopačkách, pak ale přišel náhlý protiútok, ze kterého jsme dostali gól. Samozřejmě není ideální prohrávat hned na startu utkání, ale pořád jsme věděli, že je spousta času a můžeme ten zápas ještě v klidu otočit.

Ještě do přestávky se vám povedlo srovnat a ve druhém poločase skóre zvrátit ve svůj prospěch. Jaká byla o přestávce atmosféra v kabině a co pak stálo za obratem?

V kabině samozřejmě spokojenost s dosavadním výsledkem rozhodně nebyla. Řekli jsme si důrazně, že do toho musíme více šlápnout a přidat na intenzitě. Což se po pauze i povedlo.

Vítěznou trefu jste zařídil vy a kdo ji neviděl, přišel o pěkný gól. Jak byste branku popsal?

Jeden z nejkrásnějších gólů, jaké jsem kdy dal. Sándor Kosztyák mi posunul míč do středu hřiště, já napřáhl a míč se zastavil až v síti. Lépe jsem to trefit už ani nemohl (usmívá se).

close info Zdroj: Michal Malý zoom_in Adam Čejchan právě hlavou zakončuje jednu z akcí podzimního duelu proti Dvoru Králové nad Labem.

Loni jste se za celou sezonu trefil jednou a teď už své maximum vyrovnal v sedmém kole. Na kolik branek si tedy letos troufáte?

Já jsem rád, že jsem dal aspoň ten jeden gól, ale nezlobil bych se, kdybych tuhle sezonu ještě nějaký přidal. Není to ale pro mě tolik důležité, klidně ať střílí góly někdo jiný, hlavně ať se vyhrává.

Jste náchodským odchovancem se zkušenostmi z hradecké mládeže. Jak na působení mezi Votroky vzpomínáte a co lze brát za největší úspěch nebo zážitek?

Určitě na Hradec rád vzpomínám. Trenéři, co mě tam trénovali, byli skvělí. Fotbalově jsem se tam určitě výrazně posunul. Největší vzpomínkou bude, když jsme v Anglii hráli proti akademii Tottenhamu. Můj největší úspěch asi byl, že jsem se tam dostal na pozici kapitána a ještě, že jako tým jsme patřili ke špičce tady u nás.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Malšovická arénaHradec se před více než rokem dočkal otevření nové Malšovické arény. Umíte si představit, že byste si v ní někdy zahrál? Dá se to považovat za fotbalový sen?

Samozřejmě si to představit umím, ovšem jestli se to splní, to už spíš ne. Když jsem tam ještě hrával, určitě to byl sen. Nyní bych úplně neřekl, že je to fotbalový sen, ale klidně bych si tam zkusil zahrát.

Náchod momentálně vede tabulku a je považován za jasného favorita na postup do čtvrté ligy. V kom vidíte největšího konkurenta, potažmo rivala?

V současné chvíli je těžké předvídat, přeci jen jsme na začátku sezony. Na to, abych mohl říci, kdo bude naším konkurentem, si musíme ještě chvíli počkat. Přece jen týmy se každý rok mění a to samé i hráči v jednotlivých kádrech. Jako největšího rivala bych označil Solnici, se kterou jsme minulou sezonu bojovali o přední místa tabulky. Očekávám, že tento rok to bude stejný.

Je vám teprve dvacet let a už máte v krajském přeboru něco odkopáno. Jakou soutěž byste v budoucnu rád pravidelně hrál?

O tomhle jsem ani moc nepřemýšlel, ale jelikož se s Náchodem doufám dostaneme zpět do divize, kterou jsem si již zkusil, tak budu klidně spokojený tam. Přece jen pořád studuji a v divizi, chcete-li čtvrté lize, bych mohl stále studovat a zároveň hrát, aniž bych si musel vybírat něco mezi.

close info Zdroj: Michal Malý zoom_in Adam Čejchan (druhý zprava)