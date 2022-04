Devatenáctým kolem pokračovala A skupina Krajské soutěže JAKO I. B třídy a další výrazný krok k postupu do I. A třídy v něm učinili fotbalisté Železnice. Ti vcelku suverénně vyhráli na hřišti vrchlabské rezervy (3:0) a sedm kol před koncem soutěže si velebí náskok čtrnácti bodů na druhý Miletín.

Právě Miletínští mimochodem zvládli šlágr kola, v němž v přímém souboji o druhou příčku přestříleli Skřivany 4:2.

„Bylo vidět, že na sebe narazila mužstva preferující útočný fotbal. Nám vyšel začátek zápasu a postupně jsme se dostali do dvoubrankového náskoku. Ve druhé půli hosté přidali a zaslouženě vyrovnali. Naštěstí jsme brzy odpověděli třetí brankou v závěru výsledek pojistili,“ hodnotil duel vedoucí domácího mužstva Antonín Kraus.

Nelehká písemka, výsledek skvělý. Chlumecký lodivod Vlášek píše týmu jedna mínus

Skřivany tak po prohře zůstaly třetí a na čtvrtou pozici se po výhře 2:0 v Jičíně posunul tým Nové Paky.

„Jsem spokojen a rád za tři body. Do 60. minuty jsme soupeře prakticky do ničeho nepustil, poté jsme ale nepochopitelně přestali hrát a domácí měli více ze hry. Branku jsme však neobdrželi, proto vezeme domů tři body,“ chválil i káral svůj tým novopacký kouč Marcel Bažík.

Z utkání Dolní Kalná - Kobylice (4:1)Zdroj: Klára ŘehákováNa páté místo se po vítězství nad Starou Pakou posunuli fotbalisté úpické Sparty. Ti předvedli střelecký výkon kola, když obranu soupeře zasypali pěti vstřelenými góly a zvítězili hladce 5:1.

„Z naší strany to bylo povedené utkání. Již v prvním poločase se nám podařilo vsítit tři branky a soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili. Druhý poločas se odehrával pod stejnou taktovkou, kdy jsme plně kontrolovali hru, podařilo se nám přidat ještě dvě branky a utkání jsme dovedli do vítězného,“ hodnotil duel trenér Sparty Radek Kaplan.

Rozdílem čtyř branek porazilo také Kopidlno soupeře ze Dvora Králové nad Labem a dva velmi důležité duely byly k vidění ve hře o záchranu I. B třídy. V obou dominovaly domácí celky.

Dolní Kalná výsledkem 4:1 přehrála Kobylice a Kocbeře si v třemešenském azylu poradily s žacléřským Baníkem. Čtyřmi góly se na výsledku 5:2 podílel čtyřiačtyřicetiletý Martin Kilevník, momentálně třetí nejlepší střelec soutěže.

Senzace! Hradec skolil Slavii: V útoku byli skvělí, chválil Votroky Trpišovský

„První poločas byl z naší strany velice dobrý. Byli jsme jasně lepší a dokázali získat rozhodující náskok. Po přestávce jsme výsledek hlídali. Tentokrát pochvala pro všechny zúčastněné,“ radoval se z vítězství kouč Jiskry Vítězslav Šolc.

Mimochodem Kocbeře v tabulce zůstávají poslední, dostaly se však do kontaktu s nejbližšími konkurenty. Boj o záchranu tak získává grády.

I. B třída, skupina A, 19. kolo

Jičín B – Nová Paka 0:2 (0:1). Branky: Rosputniak, Číla. Vrchlabí B – Železnice 0:3 (0:1). Branky: Kypr, Barták, Daniš. Dolní Kalná – Kobylice 4:1 (3:0). Branky: Dressler 2, Drinka, Stránský – Havlíček z pen. Úpice – Stará Paka 5:1 (3:0). Branky: Barták 2, Kaplan, Luštinec, P. Růžička – Albrecht z pen. Kocbeře – Žacléř 5:2 (3:0). Branky: Kilevník 4, Z. Šmíd – Mirga, Ondráško. Miletín – Skřivany 4:2 (2:0). Branky: Hátle 2, Kňourek, Vondrouš – Kofránek, Schubert. Kopidlno – Dvůr Králové nad Labem B 4:0 (2:0). Branky: Poutník 2, Strnad, Janda.