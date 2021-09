V sobotu a neděli pokračují okresní fotbalové soutěže mužů na Náchodsku a jak v přeboru, tak ve III. třídě se rozhodně bude na co dívat.

JOPECO Okresní přebor mužů – Fotbalisté Teplic nad Metují si v dosavadním průběhu podzimní části připsali šest bodů, o tomto víkendu ale další nepřidají. Při lichém počtu účastníků přeboru totiž na ně právě v šestém kole vyšel volný los. Na čele tabulky je zatím s jedenácti body SK Babí a nedělní souboj s posledním Provodovem by pro lídra měl být pouze formalitou. To druhá rezerva Police nad Metují by se na hřišti Velké Jesenice měla zapotit mnohem víc, stejně tak ambiciózní Velichovky na půdě Zábrodí.

VEBA Okresní soutěž mužů – Teprve čtvrté dějství má na programu III. třída a šlágrem kola je zde souboj třetího Mezilesí s lídrem tabulky Martínkovicemi. Zajímavé bude sledovat počínání fotbalistů Sokola Křinice. Ti totiž zatím ve všech třech podzimních duelech remizovali. Rozejdou se smírně i s Božanovem?