Byl to právě on, kdo v 32. minutě srovnal. „To bylo celkem štěstí protože jsem se ukopl „béčkem“(slabší nohou), směje se.

GÓLY NEŘEŠÍM

S remízovým stavem však rozhodně nepanovala v táboře Provodova spokojenost. „Trenér nám řekl o poločase pár vstřícných slov, která nás dostatečně motivovala na to, abychom zápas otočili a dotáhli do vítězného konce,“ popisuje dění v kabině dvacetiletý fotbalista.

Promluva opravdu pomohla, protože Zelenka udeřil hned sedm minut po změně stran a následně zkompletoval hattrick z penalty. „Druhý gól byla takzvaná “Žampernice” po přihrávce mého jmenovce Kubrta. Hattrick jsem završil z pokutového kopu, kdy jsem si věřil, zachoval klidnou hlavu, důvěru týmu nezklamal a penaltu proměnil.“

Daniel Zelenka (vpravo).Zdroj: Sokol Provodov

A co zaplatí za jeho střelecký počin do klubové kasy? „Tam nic, ale za hattrick dlužím sekanou na rozlučce,“ chechtá se Zelenka.

Ten už v sezoně nasázel deset branek, svůj výkon však nijak nepřeceňuje. „Já góly úplně neřeším, jestli dám branku já nebo někdo jiný, je mi úplně jedno. Pro mě je hlavní, když zápas vyhrajeme,“ říká s pokorou.

OSOBNÍ AMBICE ODLOŽIL

Cíl pro letošní sezonu je však jasný. „I když nás vedení nikam netlačí, postoupit chceme,“ pokračuje. Provodov má v tuto chvílí pětibodový náskok na béčko Jaroměře.

„Naše kabina je plná jedinců, kteří tvoří dokonalý celek. Pro pochopení naší mentality a vnitřního kouzla doporučujeme sledovat náš Instagram, který nabízí náhled do zákulisí,“ přibližuje Zelenka kouzlo současného mančaftu.

Ten přitom celou mládeží prošel v nedalekém Náchodě. „Já jsem do Provodova odešel hlavně kvůli partě, která je podle mě o něco lepší než v Náchodě. A hlavně už jsem si to chtěl dát s klukama jen tak do nožky,“ usmívá se a dodává: „Osobní ambice jsem odložil. Jsem tu spokojený a nevím, co by se muselo stát, abych někdy odešel.“



A co dělá kanonýr velikonočního kola ve volném čase? „Většinou ho trávím s přítelkyní a taky chodím pravidelně do posilovny,“ uzavírá Zelenka.