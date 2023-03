„Chceme i nadále dávat více gólů než naši soupeři, ale zároveň zapojit celé mužstvo do obranné činnosti, abychom tolik branek nedostávali. Naše podzimní bláznivé výsledky nás opravdu stáli mnoho nervů,“ říká s úsměvem trenér vedoucího týmu okresního přeboru Pavel Novák. Nikoho nepřekvapí, že jeho tým má ve svých řadách i nejlepšího střelce podzimu, kterým se s patnácti brankami stal Radim Práza. I proto by Deštné mělo na jaře vsázet především na útok. „Chceme zůstat u naší kombinačně ofenzivní hry. Jak zní známá seriálová hláška: „Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme,“ pobaví Novák.

Kdo se s kým utká v 1. jarním kole?

Sobota 15.00: Hejtmánkovice – Babí, Police nad Metují B – Deštné v Orlických horách, Dolany – Velká Jesenice, Machov – Zábrodí. Neděle 10.00: Červený Kostelec B – Teplice nad Metují. 15.00: Provodov – Stárkov.

V jeho týmu došlo během zimní přestávky k příchodům. „Mužstvo jsme doplnili o Komůrku z Dobrušky, Žižalu z Rokytnice a Fidlera z Babí. Nesmím zapomenout na po zranění se navrátivšího kapitána Macháčka,“ popisuje kouč a k přípravě dodává: „Proběhla na umělé trávě v Novém Městě nad Metují. Trénovalo se jednou týdně venku a jednou týdně v tamní tělocvičně. Myslíme si, že vše proběhlo v rámci našich možností.“

START I. B TŘÍDY: Rezerva Slavie si půjde pro postup, co další týmy?

V čele tabulky má Deštné náskok čtyř bodů na Teplice nad Metují a Zábrodí. S jakým cílem tedy půjde do druhé poloviny soutěže? „Určitě chceme zůstat v první čtyřce a pokusit se o co nejlepší umístění v tabulce. Nebude to ovšem jednoduché, protože kvalitu soupeřů jsme do značné míry poznali během podzimu,“ uzavírá Novák.

TEPLICE: MŮJ DŮM, MŮJ HRAD

Na nejpevnější defenzívu a hlavně na výhodu domácího hřiště se během podzimu mohl spolehnout teplický Slavoj, když obdržel pouze 17 branek a před vlastními fanoušky vyhrál všech šest zápasů. Stejný cíl má i pro jaro. „Na domácím hřišti chceme zvítězit ve všech zápasech, tak jako na podzim,“ přibližuje plány dočasný trenér Dušan Kalaš.

Ten musel během zimní pauzy počítat především ztráty. „Dlouhodobě je zraněný Zdeněk Fichtner. Do Police nad Metují se vrátil Pavel Hečko. Nejvíce nás však limituje absence trenéra Petra Šubrta, který je momentálně hospitalizován v Hradci Králové. Tímto ho všichni zdravíme a přejeme co nejrychlejší návrat do běžného života,“ říká Kalaš.

Nejlepší střelci OP mužů



15 - Radim Práza (FK Deštné v O.h.)

12 - Tomáš Matějovic (TJ Sokol Zábrodí), Štěpán Šafránek (SK Babí), Radek Lauryn (TJ Slavoj Teplice nad Metují)

10 - Pavel Rýdl (FK Deštné v O.h.)

Teplice druhou polovinu letošního ročníku zahájí v Červeném Kostelci, kde vyzvou tamní rezervu. Jak se na ostrý start během pauzy chystaly? „Vždy to může být lepší, ale hrajeme okresní přebor, tak tréninková docházka této soutěži odpovídá. Odehráli jsme jedno přípravné utkání proti Meziměstí, které skončilo 1:1,“ doplnil Kalaš.

Na třetím místě přezimovalo Zábrodí, které je pouze o skóre za Teplicemi. Na druhém pólu tabulky výrazně ztrácí poslední Dolany, které získaly pouhých šest bodů. Nad nimi jsou čtyři týmy seřazeny s rozdílem jednoho bodu.

Čekání je u konce a jaro v okresní přeboru určitě přinese zajímavou podívanou.