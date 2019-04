V jeho rámci si přijdou na své nejprve předškoláci a děti prvních a druhých tříd ZŠ a MŠ z Náchoda a blízkého okolí, pro které je připraven dopoledne fotbalový turnaj a doplňkový program. „Zakončení akce je naplánováno cca na 11.30. Předpokládáme účast zhruba 8-9 škol a školek,“ říká pořadatel akce Ondřej Nejman.

Na tento turnaj naváže odpolední část (15.30 - 18.00), kam fotbalový klub FK Náchod srdečně zve všechny děti a jejich rodiče, zájemce o fotbal a zábavu, ale i fanoušky a širokou veřejnost. Pro děti bude připraven program složený z dovednostních všesportovních stanovišť a série her. V rámci programu proběhne současně i nábor nejmenších dětí do klubu FK Náchod a jeho fotbalové školičky (všesportovní kroužek pro děti od 3-5 let). Tak neváhejte a doražte na zajímavou akci.