Police nad Metují B – Velká Jesenice 3:0 (2:0)

Fakta – branky: 17. Hečko, 35. z pen. a 78. Valtera. Rozhodčí: Martínek – Kaufman, Bárta. ŽK: 1:2. Diváci: 70.

Rezerva Police dokázala udolat na domácím hřišti Velkou Jesenici. Skóre otevřel Hečko, pak se dvakrát prosadil kanonýr Valtera.

Hejtmánkovice – Stárkov 0:6 (0:3)

Fakta – branky: 16. a 72. Pek, 27. Malinský, 41. Lokvenc, 47. Novák, 67. Tóth. Rozhodčí: Riabec - Hromas, Šolc. ŽK: 1:1. Diváci: 120.

Více než sto diváků dorazilo na fotbal do Hejtmánkovic, tam však úřadoval Stárkov, který o své výhře rozhodl do půle. Tři branky přidal i v druhé pětačtyřicetiminutovce (6:0).

Machov – Velké Poříčí 2:3 (2:0)

Fakta – branky: 23. Zima, 25. Kubeček – 55. a 65. Plšek, 70. Šarišský. Rozhodčí: Špaček – Jančík, laik. ŽK: 1:2. Diváci: 67.

Přestřelka byla k vidění v Machově. Domácí sice vedli nad Velkým Poříčím o půli 2:0, jenže sklapla pověstná Csaplárova past. Nejprve dvakrát skóroval Plšek, vítěznou branku pak vsítil dvacet minut před koncem Šarišský.

Deštné v Orlických horách – Babí 4:0 (3:0)

Fakta – branky: 13. Macháček, 39. Hofman, 43. Rýdl, 64. Brož. Rozhodčí: Bareš – Gernát, laik. ŽK: 0:2. Diváci: 60.

Pro pohodovou výhru si dokráčelo Deštné. To odpor Babí zlomilo už během prvního poločasu, když se o branky postarali Macháček, Hofman a Rýdl. Na konečných 4:0 upravil po změně stran Brož.

Červený Kostelec B – Dolany 1:2 (1:2)

Fakta – branky: 3. Hepnar – 9. Rýdl, 15. Ulrych. Rozhodčí: Prokeš – Svoboda, laik. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

Kdo přišel na utkání do Červeného Kostelce pozdě, kde tamní rezerva hostila Dolany, mohl litovat. Ve třetí minutě poslal domácí do vedení Hepnar. Jenže hosté po gólech Rýdla a Ulrycha do 15. minuty otočili skóre. Další branka nepadla a všechny body putovaly do Dolan.