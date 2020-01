V Náchodě startují nábory pro fotbalisty

Náchodský fotbalový klub pořádá tradiční nábory nejmenších fotbalistů a fotbalistek od 3 let do 12 let. V současné době má pět týmů přípravek a dvě ryze dívčí přípravkovské týmy, které by rády rozšířily své řady o nové spoluhráče a spoluhráčky.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Novák

„Pro kluky a holky od 3-5 let nabízíme všesportovní pohybový kroužek Náchodská fotbalová školička - NáFoŠka a pro děti od 5 let již pravidelné tréninky týmu FK Náchod Dračice," stojí v prohlášení klubu. Více info na webových stránkách klubu.

Autor: Redakce