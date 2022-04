Vojto, začneme posledním zápasem. Dal jste Heřmánkovicím tři branky. Která byla nejhezčí? Z mého pohledu ta první. Náš tým kopal od půlky přímý kop. Z té vzdálenosti to byl pouze nákop někam do vápna, naštěstí míč propadl ke mně. Já jsem ho ze vzduchu umístil placírkou k zadní tyči. Vyhráli jste vysoko 11:1.

Vzpomenete na nějaký podobný zápas?

Na žádné podobné utkání od doby, co působím v Rasoškách, si nevzpomínám. Nacházíte se na šestém místě okresní soutěže.

Jaký máte v Rasoškách cíl pro zbytek sezony?

Tabulku střelců nějak nevnímám. Jediné, co bych v Rasoškách chtěl, je, aby se konečně začalo dosahovat kvalitních výsledku.

Předpokládám, že fotbalem se na této úrovni především se spoluhráči bavíte?

Ano, fotbal na této úrovni se hraje v podstatě jen pro radost. V mém případě dost zásadní část dělá závislost na fotbale.

Prozradíte, kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v Jaroměři v 10 letech.

Proč přesun do Rasošek?

V prvním tréninku s muži jsem si po několikáté vyvrtl kotník, tak jsem usoudil, že vůči zdraví s fotbalem raději skončím. Ale po pár měsících mi to začalo chybět a chodil jsem si s klukama kopat do Rasošek. Pak už jsem se tu rozhodl zůstat.

Máte ve své paměti gól, který byl nejhezčí nebo třeba hodně kuriózní?

Za život jsem dal gólů spoustu, ale musím přiznat, že teď si na žádný z nich nevzpomenu (směje se).

Rasošky jsou malá vesnice u Josefova, jak těžké je složit kádr na zápas?

Dalo by se říct, že hráčů je dost. Velkým problémem je, že většina z nich má další koníčky a povinnosti. Proto je zvykem, že se na každý zápas jezdí v naprosto rozdílném složení. Zjednodušeně řečeno, hrajeme s tím, co je k dispozici.

Co vás kromě fotbalu baví?

Posilovna.

Máte nějaký vysněný klub, kde byste si chtěl zahrát?

Od malička fandím Bayernu Mnichov, takže když to budeme brát s velkým nadhledem, tak určitě tam.

Kdo podle vás letos získá titul v první lize?

Podle mě titul obhájí pražská Slavia.