FOTBALOVÝ DENÍK: Jarní část nižších fotbalových soutěží se nejspíš nerozjede. Takový názor převažuje u oslovených hráčů a trenérů. „Každý si přeje rozjezd soutěží, ale myslím, že jaro vůbec neproběhne,“ uvedl Vladimír Pala, trenér Proseče. Zde jsou hlasy:

Jak to bude? Kopnou si na jaře fotbalisté do míče? Spíš to vypadá, že ne. | Foto: zdroj Deníku

Luboš Vorlíček, trenér TJ Slavoj Choltice (I. B třída):

„Vzhledem k pandemické situaci v naší republice si myslím, že se letošní sezona nedohraje. Upřímně řečeno: my bychom ani nechtěli. Už jen proto, že spolu hrají týmy z jiných okresů. Navíc v jednotlivých týmech teď mají covid a neustále se to točí. Včetně toho našeho. Jeden z hráčů už chytil covid dvakrát. Je to velké množství a než se to rozvolní bude to trvat. V neposlední řadě amatérští fotbalisté chodí práce. A tam se objevuje další riziko nakažení. Navíc mužstva potřebují minimálně měsíc na přípravu, protože jinak hrozí zranění. Pokud nebude populace pořádně proočkocaná, tak bych do toho nešel. A případné zavedení testování? Tak to nevím, kdo by platil!“