Že umí hrát dobře nohou, to už je u gólmana v dnešní době takřka automatické, ale že mu není cizí ani hra hlavou, to už tak častý jev není.

Jednou se o tom přesvědčilo béčko Nového Hradce, kterému Šteyr nasázel rovnou hattrick. Tehdy se postavil do útoku a ejhle, ono se parádně zadařilo. Byť podle slov jednatřicetiletého borce k tomu došlo úplně náhodou.

„Na zápas nás jelo 11, z toho byli 2 brankáři. Někdo tedy musel do pole. Vzpomínám především na to, že jsem už asi po deseti minutách nemohl. Ale první branka hlavou mě nakopla a i následné křeče asi v 30. minutě jsem přestál,“ vybavuje si fotbalový „obojživelník“ krásné vzpomínky.

V BRANKOVIŠTI je jeho hlavní úloha, Michal Šteyr (ve fialovém) ovšem dokáže skvěle zaskočit i v útoku.Zdroj: Lubomír Douděra

Zároveň dodává, že v poli už tolik nenastupuje. „Poslední dobou se to stává zřídka. Přece jen útok v našem týmu je hodně našlapaný a není jednoduché se tam protlačit. Ale když už jsem měl tu šanci, plně mi vyhovovala role žolíka. Přece jen kondice není už nejlepší, takže mi nějakých 10-20 minut stačí. Navíc čekám až se můj bratr, který rovněž chytá, rozehřeje po restartu kariéry, aby mě mohl občas v brance nahradit a já mohl vyrazit na hrot. Mám před každou sezónou cíl dát 1 gól,“ pronesl Šteyr nedávno.

Hlavní fotbalovou náplní je pro něho strážit svatyni starobydžovského mužstva. Jak se vůbec v brance charakterizuje? „Kdybych řekl, že jsem klidnější gólman, tak se asi většina mých spoluhráčů hodně pobaví. Určitě patřím k těm emotivnějším brankářům. Občas mi uletí i nějaké to sprosté slovíčko. No dobře, možná jsem ten nejemotivnější z celého mužstva,“ směje se jeho opora.

Gólman Michal Šteyr se v zápasech III. třídy Královéhradecka potkává i s exligovým Michalem Lesákem (v modrém), hráčem Dobřenic.Zdroj: Lubomír Douděra

Šteyr také Deníku řekl, že ve Starém Bydžově mají interesantní týmovou pokladničku, vybrané peníze se pak používají zpravidla na štědrou rozlučku. „U nás tomu říkáme „skrojfond“. Název asi netřeba vysvětlovat. Máme velmi poctivého zapisovatele pokut, takže za celou sezónu vybereme poměrně slušnou částku. No a za co se u nás vybírá? Náš pokutovník má 35 položek. Úmyslně odmítneš hattrick nebo „řežeš“ před zápasem na bránu? Platíš! Velkým zdrojem příjmů do „skrojfondu“ je kopnutí míče za plot, popřípadě do rybníka. Toto vyprávění mě bude taky rozhodně něco stát,“ směje se Michal Šteyr.