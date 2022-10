„Docela mi to tam padá,“ pochvaluje si. Naposledy „Škoďák“ pěti trefami sestřelil Staré Buky, přičemž na hattrick mu stačilo dohromady pět minut! „Jasně, šlo o můj nejrychlejší hattrick v životě,“ nepřekvapuje Kanonýr víkendu po výhře svého mužstva 10:0.

Kocbeře na Dubině otáčely, Mladým Bukům na výhru v derby stačila jediná trefa

Co rodáka z Jaroměře do Hajnice přivedlo, kam až to chce s týmem dotáhnout a koho považuje za dvorního nahrávače? To vše Škoda prozradil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Martin ŠkodaZdroj: is.fotbal.czMartine, v létě jsem vás hecoval, že se s rozhovorem přihlásím, až se v okresním přeboru trefíte pětkrát za zápas, pamatujete?

Sice má paměť už není taková, jako před lety, ale na tohle si samozřejmě pamatuji dobře. V utkání proti Vítězné se mi podařilo vstřelit čtyři branky a trochu jsem čekal telefon už tehdy, nakonec jsem se tomu tedy opravdu nevyhnul (směje se).

Věřil jste, že ten pětigólový den přijde?

Ani nevím, jestli věřil nebo nevěřil. Vždycky jdu do zápasu s tím, že chceme vyhrát a já coby útočník jsem v týmu od toho, abych ty góly dával. Navíc, když se mi daří, je to pokaždé lepší i pro mé sebevědomí. I proto jsem za každý gól rád.

Pět branek se tedy povedlo v utkání se Starými Buky. Ale hádám, že zrovna v tomto duelu jste výsledek 10:0 nečekali, je to tak?

Popravdě ani nevím, kdy podobné výsledky čekat a kdy ne. Týmy v této soutěži vůbec neznám a každý soupeř je tu pro mě velkou neznámou. O to víc jsem vždycky překvapený, proti jakým hráčům nastupuji. Často to jsou moji známí, teď třeba Dominik Kovář. Když jsem o v dresu Starých Buků viděl, hned jsem si říkal, že nás nebude čekat nic lehkého. Takže musím jen potvrdit, že takový výsledek jsme nikdo nečekali.

Hajnice po devíti odehraných duelech suverénně vládne soutěži. Prozraďte, co jste o tomto oddíle věděl třeba rok, dva dozadu?

Popravdě? (směje se) Netušil jsem vůbec nic. Po celou kariéru jsem se pohyboval v jiných soutěžích a okres na Trutnovsku jsem vlastně vůbec nesledoval. Netušil jsem, jaké týmy tu hrají, takže ani o Hajnici jsem neměl žádné tušení.

Postup do přeboru je pro nás povinnost. Letos je pozdě, říká kanonýr z Pilníkova

Jak jste se tedy v jejím dresu objevil?

Bylo to úplně nečekané. Jednom mi zazvonil telefon a na druhé straně se ozval Krulda (Martin Kruliš – pozn. aut.). Zeptal se, jak to se mnou je a zda bych nechtěl jít hrát od nové sezony do Hajnice, kde on působí a kde mají nějaké plány. Chvíli jsem nad tím přemýšlel a nakonec se rozhodl, že si s ním ještě rád zahraji v jednom dresu. Byla to taková má podmínka, že Marťas ještě s fotbalem nesekne (smích).

TJ Spartak Hajnice nezadržitelně kráčí za titulem okresního přeborníka Trutnovska.Zdroj: TJ Spartak Hajnice

Ne každý ví, kam až sahají hajnické ambice. Můžete to čtenářům prozradit?

Ambice jsou takové, že chceme jít od zápasu k zápasu a pořád vyhrávat. Co bude dál, není asi otázka pro mě, ale na vedení oddílu. Pokud by tým zůstal pohromadě, krajská I. B třída by pro nás asi na novém stadionu v Hajnici nebyla vůbec špatná.

Vy za sebou máte štace v divizi, krajském přeboru a naposledy I. A třídě. Není pro vás okresní přebor málo? Není trochu škoda, že Martin Škoda nestřílí góly dál ve vyšší soutěži?

Co si budeme povídat, roky člověk nezastaví a nějak rychle to skáče nahoru. Takže i tělo je dost unavené a pomlácené za těch X let v kopačkách. Samozřejmě jsem přemýšlel, jestli jít hrát okres, mohl jsem zůstat ve Skalici, nějaké další nabídky se taky našly, ale honit se za dvacetiletými kluky je náročný. Vždycky jsem se po zápase dával tři dny dohromady a už se mi nechtělo trénovat třikrát týdně, hlavně proto jsem se rozhodl jít do okresu. I když teď často poslouchám, že si chodím honit triko do okresu a je škoda, že nejsem ještě někde jinde.

Martin Škoda v souboji s Michalem Vyhnánkem z Kocbeří.Zdroj: Václav MlejnekJak už jsme zmínili, naposledy jste nasázeli deset branek oslabeným Starým Bukům. Co ale nejvíc zaujalo, to byl váš hattrick v rozmezí od 12. do 16. minuty. Zažil jste někdy něco podobného?

Za svou fotbalovou kariéru jsem nastřílel hodně gólů, ale hattrick během pěti minut, to se musím přiznat, že jde opravdu o můj osobní rekord. Tohle už se mi nikdy nestane.

Povětšinou šlo o jednoduché góly, který se vám ale líbil nejvíc?

Máte pravdu, vše bylo tak nějak jednoduché. Buď mi to připravili kluci před prázdnou bránu a nebo se to odrazilo přesně tam, kde jsem zrovna stál. Ale nejpovedenější byl asi ten, při němž jsem šel sám na brankáře a prostřelil ho. Chvíli před tím jsem totiž podobnou možnost doslova zazdil, když jsem jako největší kopyto přestřelil vše, co přestřelit šlo.

Pět tref za víkend v padesáti letech! Duchek rád vzpomíná na I. B třídu i Lebedu

Dohromady jste již na podzim i s pohárem stihl šestadvacet tref. Máte ponětí, kdo je vaším dvorním nahrávačem?

No musím pochválit všechny kluky, jelikož jediný hamoun jsem v týmu asi já. I když je fakt, že Emir (Grizič) a Kristian (Šereš) taky rádi střílí góly. Pokud jde o mého nejčastějšího nahrávače, pak je jím určitě Lukáš Böhm. On si totiž ty asistence počítá, když už se sám netrefí, a prý dosud nahrál na 35 branek (smích).

Podzimní střelecká bilance Martina Škody



Okresní přebor (9 utkání/22 branek)

Bohuslavice – Hajnice 0:6 (3 branky)

Hajnice – Mladé Buky 5:3 (1 branka)

Hajnice – Žacléř 9:1 (3 branky)

Hajnice – Svoboda n. Ú. 13:0 (2 branky)

Hajnice – Vítězná 5:0 (4 branky)

Libeč – Hajnice 1:11 (1 branka)

Hajnice – Podhůří 9:0 (3 branky)

Hajnice – Kocbeře 4:0 (neskóroval)

Hajnice – Staré Buky 10:0 (5 branek)



Okresní pohár (1 zápas/4 branky)

Starý Rokytník – Hajnice 0:7 (4 branky)

Na kolik branek si na podzim a v celé sezoně věříte? Nějakou sázku jste třeba se spoluhráči nebo kamarády neuzavřel?

Vůbec nemám ponětí, kde se to číslo zastaví, třeba už žádný gól nepřidám. Jdu na hřiště s tím, že chci dát góly a být týmu přínosem. Před sezonou mi právě Bémák (Lukáš Böhm) říkal, že jestli nedám aspoň čtyřicet branek, tak jsem dřevák. Tak se snažím dostat aspoň na tohle číslo. Sázka ale žádná neproběhla.

Poznal jste sílu již devíti soupeřů, proti všem jste dominovali. Plánujete tedy soutěž vyhrát bez ztráty bodů?

Bylo by samozřejmě moc hezké neztratit žádné body, ale před námi je ještě hodně zápasů a stát se může cokoliv. Jak už sem řekl, jdeme od zápasu k zápasu a zatím se nám vítězit daří. Navíc je paráda po každém zápase si se spoluhráči zakřičet a zazpívat. Snad se nám to ještě jednadvacetkrát povede.

Martin Škoda v předzápasové rozpravě s bývalým spoluhráčem Martinem Kilevníkem.Zdroj: Václav MlejnekKoho vlastně v soutěži považujete za největší konkurenci a sledujete vůbec počínání vašich nejbližších pronásledovatelů?

Konkurencí jsou pro nás určitě Mladé Buky, proti nim jsme odehráli vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. Silné byly Kocbeře, které táhne nestárnoucí Martin Kilevník. Ze soupeřů, proti nimž jsme ještě nehráli, bude asi silný obhájce trofeje Volanov a Bílá Třemešná, která je momentálně druhá. Samozřejmě, že koukáme, kdo se v tabulce pohybuje za námi, ale jinak se soustředíme na sebe. Chceme porazit všechny a pak není potřeba koukat se po nikom jiném.

Většinu podzimních domácích zápasů jste odehráli v Úpici, naposledy jste se ale přestěhovali do Svobody nad Úpou? Hrál jste tam někdy předtím? A jak se vám tamní areál líbí?

V Úpici to bylo super a celkem mě mrzí, že už tam nehrajeme. Chybí mi po každém našem vstřeleném gólu písnička Raketou na Mars (směje se). Ve Svobodě jsem nikdy nehrál a byl jsem mile překvapený, jak pěkné hřiště tam mají. Když si navíc uvědomím, jak se mi poslední duel povedl, budu na to hřiště určitě rád vzpomínat.

Martine, v kariéře jste vystřídal dresy Jaroměře, České Skalice, Černilova a Dvora Králové nad Labem. Všude jste zanechal stopu. Vybavíte si nějaké zápasy, na které vzpomínáte nejraději?

V každém týmu, které jste vyjmenoval, jsem zažil krásné období a strašně rád na to vzpomínám. Všude jsem poznal super lidi a získal spoustu kamarádů, za to jsem nejvíc rád. Všude byl nějaký zápas, na který si ihned vzpomenu. Bylo jich ale strašně moc, takže je těžké vybrat jeden nejlepší.

Pořadí kanonýrů Okresního přeboru mužů na Trutnovsku



1. Martin Škoda (Hajnice) 22 branek

2. Emir Grizič (Hajnice) 16 branek

3. Kristian Šereš (Hajnice) 14 branek



4. - 5. Martin Jakoubek (Hostinné) 12 branek

4. - 5. Patrik Ondráško (Žacléř) 12 branek



6. - 8. Martin Kilevník (Kocbeře) 10 branek

6. - 8. Marek Kancok (Mladé Buky) 10 branek

6. - 8. Marek Tůma (Mladé Buky) 10 branek



Nyní s Hajnicí míříte do Rtyně v Podkrkonoší. Jaký duel a výsledek očekáváte?

Jedeme si opět pro tři body. Samozřejmě máme před soupeřem respekt a pokoru, ale snad se povede začátek zápasu a opět jej dovedeme k vítězství a čistému kontu. Přesný výsledek vám nepovím, ale určitě neočekáváme jednoduchý zápas.

Den po utkání oslavíte 40. narozeniny, dopředu vše nejlepší! V týmu hrajete s matadorem Martinem Krulišem, jemuž bude za dva roky 50. Jak dlouho vydržíte na zelených trávnících vy?

Díky moc. No, to číslo už je strašidelné a musím říct, že tak dlouho jako Krulda asi hrát nebudu. Zato Martin si možná zahraje ještě i s mým vnukem (smích). Už nějaký rok si říkám, že je na čase skončit, ale pořád ta chvíle nepřišla. Uvidíme, jak bude sloužit zdravíčko a jak se na trávníku bude dařit.