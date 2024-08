Loňská sezona pro vás v krajské soutěži nedopadla dobře. Co chybělo k tomu, abyste se zachránili v krajské soutěži I. B třídy?

Spokojený určitě jsem, ale jsou to teprve dva odehrané zápasy. Pokud budeme do třetího místa po odehrání poloviny soutěže, budu spokojený.

Do Hronova jste přestupoval z Babí a asi jste si nepředstavoval, že se do okresu vrátíte hned po jediném roce, je to tak?

Určitě jsem měl ambice hrát krajskou soutěž I. B třídy déle. Bohužel se ji nepodařilo udržet, a tak si musíme vykopat postup tento rok a ukázat, že na kraj vážně máme.

Do kraje se opravdu můžete rychle vrátit. Věříte, že na to Hronov má? Začátek sezony vypadá nadějně.

Věřím, že na to kvalitou jako tým máme. Hodně se vše odvíjí od účasti na trénincích a na ty se nám momentálně daří chodit vcelku ve velkém počtu.

Tým určitě bude spoléhat na vaše střelecké schopnosti, naposledy jste zaznamenal hattrick. Jak jste jednotlivé góly viděl a kdo vám při nich asistoval?

Je krásné si zase po dlouhé době připsat hattrick. Dělal jsem, co jsme si řekli v kabině a neslo to ovoce. Je to zásluha celého týmu, hlavně Mykola „Kolija“ Vursta a jeho přesných nahrávek, já byl vlastně jenom na konci všeho dění.

Kolik vašich branek by třeba mohlo stačit na to, aby Hronovu pomohly k postupu zpět do I. B třídy?

Pokud v každém zápase vstřelím alespoň jednu a sami naopak gól nedostaneme, na postup by to stačit mohlo (usmívá se).

V příštím kole se poprvé představíte vlastním fanouškům. Jak se těšíte na zápas proti Jaroměři B a co od něho očekáváte?

Bohužel se z osobních důvodu prvního domácího zápasu nebudu moci zúčastnit. Ale věřím, že kluci doma body a s nimi i vítěznou šňůru udrží.

Škoda, nastoupit jste přitom mohl mimo jiné proti Jiřímu Poděbradskému. Sledoval jste ho ještě za dob, kdy proháněl ligové kanonýry v nejvyšší domácí soutěži?

Bohužel jsem měl asi jiné věci na práci v těch letech (smích). V téhle soutěži je ale určitě vždycky pocta zahrát si proti někomu takového rázu. Třeba se na hřišti potkáme ve druhé polovině sezony.