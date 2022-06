V JOPECO Okresním přeboru se do čtyřbodového trháku dostaly Velichovky. O prvním červnovém víkendu je však čeká zápas pravdy, když v neděli od 17 hodin hostí druhý Stárkov. Do boje o konečné první místo by určitě chtěli promluvit i fotbalisté Velké Jesenice a Babí. Prvně jmenovaný tým hraje po týdnu volna v Zábrodí. Babí se představí v Dolanech.