V sobotu hostí Stárkov rezervu Červeného Kostelce a Machov přivítá Dolany. V neděli půjdou do akce vedoucí Velichovky. Ty se představí na hřišti posledního Provodova a zisk tří bodů by pro ně měl být povinností. Dále hraje Velké Poříčí se Zábrodím, Teplice zamíří do Babí a Hronov se střetne z rezervou Police nad Metují.

Ve skupině o postup ještě není o vítězi rozhodnuto. Tři týmy jsou dvě kola před koncem v rozmezí tří bodů. O víkendu hostí Martínkovice Božanov a rezerva Meziměstí přivítá Mezilesí.

Hraje se i o konečné umístění. O posledním květnovém víkendu zamíří Otovice do Křinice a Rasošky do Heřmánkovic.