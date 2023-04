Favorité nadělovali půltucty, překvapením kola výhra Podhůří nad Mladými Buky

Tak jako se zadařilo Jiskře, může si mnout ruce i její největší tahoun, jímž je bez váhání Martin Kilevník (45). Aktuálně druhý nejlepší střelec soutěže se trefil už v prvním jarním zápase, o velikonočním víkendu pak zaznamenal dokonce čtyři branky a stal se tak Kanonýrem víkendu za Krkonošský deník.

A ještě jeden důvod k oslavě nejlepší střelec královédvorské divizní historie měl. V klubu TJ Jiskra Kocbeře svým stým gólem vstoupil do Klubu kanonýrů, přičemž zde působí teprve pátou sezonu.

Martin Kilevník v souboji s VolanovemZdroj: Veronika FiebigerováMartine, na prodloužený velikonoční víkend budete jistě rád vzpomínat. Jak jste si užil zápas proti Starým Bukům, ve kterém se vám povedlo čtyřikrát skórovat?

Soupeř k utkání dorazil oslaben, ale nám se první poločas úplně nepovedl. Ve druhém dějství jsme nastříleli rychlé branky a zápas se pak už pouze dohrával. Z toho vyplývá, že jsem si užil spíš druhý poločas, kdy jsme měli na hřišti více prostoru a povedlo se nám dát nějaké góly.

Poločas jste vyhráli těsně 2:1. Jak těžkým soupeřem hosté byli a co nakonec ukončilo jejich odpor?

Staré Buky hrály velmi dobře, disciplinovaně a organizovaně. V kombinaci se špatným terénem nebylo jednoduché se proti nim prosadit. Ve druhém poločase jsme ale začali především vyhrávat osobní souboje a zakončovat brejky, hlavně proto je výsledek takový, jaký je.

Vaz Sokolu zlomil především váš bleskový hattrick po přestávce. Tři góly za osm minut, povedlo se vám někdy tohle v tak krátkém čase?

Popravdě řečeno nevím, za moji dlouhou kariéru jsem již pár branek nastřílel, ale je jisté, že tento hattrick patří k těm nejrychlejším (usmívá se).

Hasiče povede Lukáš Novák. Pokusíme se Zaměstnaneckou ligu vyhrát, řekl

Kterou sobotní trefu považujete za nejpovedenější a můžete nám své góly popsat?

Jednalo se o docela podobné branky, proto tu nejhezčí těžko určit. Ve dvou případech se mi povedlo zakončit na zadní tyč a ve dvou případech jsem trefoval odkrytou branku.

TOP10 kanonýrů Jiskry

211 Zbyněk Šmíd

150 Vojtěch Hulík

116 Vít Jarolím

104 Jaroslav Kacetl

101 Martin Kilevník

… 81 Štefan Štelmák, 80 Jaroslav Teisler, 77 Vladimír Jarkovský, 55 Jiří Hrneček, 51 Jan Motal

Váš střelecký počin se výrazně promítl do kocbeřské kroniky, vstoupil jste s více než stovkou branek do místního Klubu kanonýrů. Co na to říkáte a hodláte se stát nejlepším střelcem zdejší historie?

To číslo mě překvapilo a určitě mám radost. Věřím, že letos ještě nějaké góly přidám, ale abych dohnal Zbynďu Šmída, to se mi už asi nepovede. Vždyť on nastřílel přes dvě stovky branek a navíc mně bude zanedlouho padesát (směje se).

V tabulce střelců okresního přeboru se navíc dotahujete na lídra Martina Škodu, mimochodem vašeho velkého kamaráda hájícího nyní barvy Hajnice. Jak na roky strávené ve společném dresu vzpomínáte?

Samozřejmě, že na Marťase vzpomínám v tom nejlepším. Odehráli jsme spolu spousty utkání, on hrál vždycky v útoku a odjakživa to byl střelec, na jehož góly se mohl každý tým spolehnout. Tabulku střelců ale v naší soutěži nikterak nesleduji.

Nový člen Klubu kanonýrů TJ Jiskra KocbeřeZdroj: denik.cz

Vaše týmy se nyní staly konkurenty v boji o titul přeborníka. Berete to tak, že i vy dva jste rivalové v cestě za střeleckou korunkou?

Jsem útočník, takže samozřejmě chci střílet góly. Jedině tak budu svému mužstvu co nejvíc prospěšný. Na druhou stranu třeba v prvním jarním utkání jsem na góly nahrával Juanovi (kolega z útoku Jan Řežábek) a i v tomto zápase to týmu přineslo tři body. Radost mám podobnou, když na branku přihraji, jako když gól sám vstřelím.

Pravou mám jen na opírání, přiznává Řežábek. Kocbeřím chce pomoci k postupu

Jiskra se netají postupovými cíli, momentálně jste na tom s Hajnicemi bodově nastejno. Co podle vás bude na jaře rozhodovat? Mimochodem hrajete proti sobě v úplně posledním kole.

My se především chceme pokusit soutěž vyhrát, co bude dál, to se uvidí. Je to spíš otázka na vedení našeho oddílu. Nyní si hlavně užíváme nového zázemí a domácích zápasů. Přece jen jsme v poslední době jen kočovali po okrese. Naší hlavní výhrou je už teď návrat do Kocbeří a tuhle radost nám nikdo nevezme.

Martin Kilevník v souboji s vrchlabskou rezervouZdroj: Jiří NovákVrátím se k Hajnici. Oba celky v zimě výrazně posílily. K vám přišel váš bývalý spoluhráč ze Dvora Jan Řežábek, hajnický kádr vyztužil mimo jiné Martin Kejzlar. Co říkáte na taková jména v okresním přeboru?

Tak především všichni stárneme, takže se soutěžemi zákonitě posouváme dolů. Soutěž je každopádně určitě atraktivní, to bezesporu. Ale i v ostatních týmech jsou hodně zajímaví hráči, třeba teď například ve Starých Bukách jsem na hřišti mohl potkat Dominika Kováře, který ještě nedávno hrál divizi v Trutnově.

Mimochodem jak se vám letos zamlouvá tahle soutěž například v porovnání s I. B třídou, kterou jste s Kocbeřemi v uplynulých dvou sezonách hráli?

Soutěž mě svojí úrovní překvapila. Už na podzim jsme sehráli velké množství dramatických zápasů. Krajská I. B třída je ale stále kvalitnější, tam se chyby neodpouští. Navíc mi přijde, že máme jednoznačně silnější kádr než během našeho krajského působení.

Martin Kilevník v souboji s Dolní KalnouZdroj: Klára ŘehákováKocbeře na jaře odehrají s jedinou výjimkou všechna utkání na domácím hřišti. Může to být pro vás výhoda? A jak jste si vůbec užili premiéru v nově zrekonstruovaném areálu?

Výhoda nebo nevýhoda, zkrátka to tak je. Vyhrát doma takové velké množství zápasů nebude jednoduché. Premiéru jsme si samozřejmě všichni užili, jen těch diváků mohlo dorazit více. Věřím ale, že si cestu na hřiště v budoucnu najdou, protože svoje utkání tu nehrajeme jenom my, ale i mládež a pro klub a lidi kolem něho to je velká reklama. Přejeme si, aby diváků přibývalo a odcházeli vždy spokojeni.

Na závěr odbočím do nejvyšší domácí soutěže. V sobotu se hraje 305. pražské derby mezi Spartou a Slavií. Jakým výsledkem podle vás duel skončí a kdo nakonec bude slavit titul?

Jsem slávista, takže momentálně mnoho optimismu mít nemohu mít (úsměv). Budu ale doufat, aby se potvrdilo, že derby nemá favorita a vyhraje Slavia. Tím jsem tak trochu odpověděl i na prognózu o titulu – snad se bude slavit opět v Edenu.