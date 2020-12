Většina osobností a lidí tvrdí, že začít se musí od nejnižších pater (okresy, následně kraje). Berbrovi věrní údajně spěchají s volbami, aby se nestihla dát dohromady opozice. Třeba OFS Ústí n. O. má volební VH už 2. ledna, OFS Pardubice 4. ledna. Jak je tomu na Královéhradecku?

OFS Rychnov n. K. – 8. 1. (kandidatury do 1. 1. 2021)

OFS Jičín – 8. 1. (kandidatury do 1. 1. 2021)

OFS Trutnov – 15. 1. (kandidatury do 8. 1. 2021)

OFS Hradec Králové – 21. 1. (kandidatury do 14. 1.)

OFS Náchod – 6. února (zatím předběžné datum)

KFS Královéhradeckého kraje – 19. 2.