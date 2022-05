V pozvánce od klubu na zápas stojí. "Nahrávky, které mají oči, bude rozdávat Kamil Švorčík alias Pacanda. V útoku bude číhat gólový zabiják Pepíno Martinec. Pro penaltičku si zkusí dojít Jarda Čermák. Petr Hauk neboli Haukas bude ohrožovat bránu soupeře svými hlavičkami. Auty z poloviny hřiště až do vápna předvede Radovan Řezníček aka Řezňa. V bráně bude defenzivu dirigovat Vojta Kučera, do hry se zapojí i náš dlouholetý trenér Lukáš Lorenc. Z dalších jmen se můžete těšit například na Jirku Tauce, Jirku Šíďu Kollerta, Milana Alfu Hejnyše, Aleše Zidana Hlávku a další." Diváci se mají rozhodně na co těšit.