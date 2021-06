Druhou sezonu za sebou se mistrovské fotbalové soutěže amatérů nedohrály. Loni se v závěru jarního období uskutečnily alespoň nemistrovské turnaje, které byly jakousi náplastí za nedohrání soutěžního ročníku.

A stejně tak tomu bude také letos. Okresní fotbalový svaz Náchod pro zájemce z řad mužstev I. B třády, okresního přeboru a III. třídy připravil soutěž O pohár předsedy OFS. Vedle toho se konají také mládežnické soutěže, celkem se přihlásilo pětačtyřicet týmů. V kategorii dospělých jich je sedm a jsou rozděleny do dvou skupin po čtyřech a třech mužstvech.

Úvodní dějství bylo na programu o uplynulém víkendu. Hráči vyběhli k zápasům po dlouhé, téměř osmiměsíční přestávce.

Vysokým vítězstvím do poháru vstoupilo Meziměstí. Celek z nejnižší krajské soutěže potvrdil roli favorita a na domácím pažitu rozstřílel Stárkov 6:0. Tým z okresního přeboru držel krok pouze do poločasu, když v prvních pětačtiřiceti minutách inkasoval jenom jednou. Jenže pak domácí zabrali a do sítě Stárkova nasázeli ještě pět branek

O POHÁR PŘEDSEDY OFS

Skupina A – 1. kolo

Meziměstí – Stárkov 6:0 (1:0). Domácí si po přestávce otevřeli střelnici a zaslouženě vysoko zvítězili. Branky: Čížek 2, Mucha 2, Kubeček, Smrček. Teplice n. M. – Otovice 5:2 (3:1). Ani v Teplicích nedošlo k překvapení. Domácí tým od začátku duelu potvrzoval roli favorita. Otovice sice dokázali vyrovnat na 1:1, ale dva góly do šatny rozhodly o výsledku utkání. Branky: Kalaš 2, Kretschmer, Lauryn, Hečko – Pokorný, Korityák.

O POHÁR PŘEDSEDY OFS

Skupina B – 1. kolo

Velichovky – Velká Jesenice 1:2 (0:1). Velichovky byly po většinu zápasu lepší, ale ani to jim na výhru nestačilo, když dvěma góly zazářil hostující Vít, jenž rozhodl o výhře Velké Jesenice. Branky: Hykš – Vít 2. Jiří Lebedinský (Velichovky): „Jsem moc rád, že jsme po půl roce odehráli zápas s kvalitním soupeřem. Především ve druhé půli jsme měli více ze hry, ale bohužel jsme využili pouze jednu šanci a hostující Vít nás potrestal.“