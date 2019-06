Posledním 13. kolem končila fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro třinácté balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Hrašeho 13, Náchod) Jan Runštuk (NA0053). Ten nejlépe odhadl zápasy tohoto kola a nejpřesněji trefil Supertrefu.

Celkovým vítězem se stal Milan Ducháč (NA0022), který se může těšit na sud piva Gambrinus. Hodnotné ceny jsou připraveny i pro druhého Václava Váchala (NA0055) a třetího v pořadí Miroslava Pacalta (NA0026).

Sud piva za první místo v kategorii družstev ovládl tým s názvem IRAMID (Milan Ducháč, Martin Ducháč, Radek Ducháč). Všechny výherce prosíme, aby zavolali na číslo 777 354 219 a domluvili si způsob předání cen.

Letos soutěžilo 59 hráčů

Do letošní jarní Tip ligy na Náchodsku se přihlásilo 59 hráčů. Dva z nich dokázali ve 13 kolech překonat magickou stobodovou hranici. Milan Ducháč z Nového Města nad Metují ovládl soutěž s náskokem šesti bodů. Až do konce se bojovalo i v soutěži družstev, kde nakonec zvítězil tým IRAMID s náskokem 9 bodů.



Hurtová pojede na ČR - Anglie

Krkonošský deník se může pochlubit nejúspěšnějším hráčem v celém kraji. Lenka Hurtová za 13 kol posbírala nejvyšší počet bodů (125) a po zásluze k pivnímu sudu dostane ještě dva lístky na říjnový zápas kvalifikace ME mezi Českou republikou a Anglií (11. 10. v Praze). Vítěz na Jičínsku získal bodů 116, na Náchodsku 106…



Upozornění: Výherci v Tip lize vyzvedněte si plechovky piva

Prosíme výherce jednotlivých kol Tip ligy, aby si vyzvedli plechovky piva Gambrinus. Předem zavolat na na telefonní číslo 777 354 219 a domluvit se na předání výher za nejlepší tipy.

Výsledky 13. kola

1. Vrchlabí – Jaroměř 1 (3:1)

2. Sobotka – Červený Kostelec 1 (3:2)

3. Roudnice – Police 2 (2:3)

4. Broumov – Týniště 2 (1:3)

5. Náchod B – Černilov 2 (1:2)

6. Velké Poříčí – Česká Skalice 2 (0:4)

7. Kobylice – Nové Město 0 (3:3)

8. Malšovice – Meziměstí 1 (4:3)

9. Machov – Velká Jesenice 2 (3:4)

10. Martínkovice – Mezilesí 1 (4:2)

Supertrefa: 51 branek

Konečné pořadí po 13. kole

FORTUNA:LIGA (1. místo)

NA0022 Milan Ducháč, N. Město n. Met. 4 106

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (2. – 4. místo)

NA0055 Vladislav Váchal, Náchod 1 100

NA0026 Miroslav Pácalt, Kramolna 1 97

NA0027 Vlasta Pácaltová, Kramolna 1 97

FORTUNA ČFL (5. – 12. místo)

NA0041 Václav Pilnáček, Jaroměř 10 94

NA0051 Lukáš Runštuk, Velká Jesenice 10 94

NA0023 Martin Ducháč, N. Město n. Met. 7 94

NA0039 Milan Řehák, Libotov 4 94

NA0045 Eva Mrázová, Velké Poříčí 7 91

NA0024 Radek Ducháč, N. Město n. Met. 4 91

NA0030 Jaroslav Macek, Červený Kostelec 4 91

NA0016 Vítězslav Šolc, Machov 4 91

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR (13. – 24. místo)

NA0050 Martin Štěpánek, Doubravice 7 88

NA0033 Miloš Kubík, Hronov 4 88

NA0025 Aneta Rýdlová, Náchod 4 88

NA0034 Lenka Rýdlová, Náchod 4 88

NA0032 Milan Bitnar, Hronov 1 88

NA0049 Alena Ludvíková, Doubravice 1 86

NA0053 Jan Runštuk, Velká Jesenice 10 85

NA0052 David Runštuk, Velká Jesenice 4 85

NA0018 Petr Šolc, Machov 4 82

NA0017 Jan Šolc, Machov 4 82

NA0036 Filip Hrbek, Dubenec 1 82

NA0054 Zdeňka Špačková, Náchod 1 82

AM GNOL I. A TŘÍDA (25. – 42. místo)

NA0037 Lenka Hrbková, Dubenec 1 80

NA0038 Jaroslav Čížek, Dubenec 1 77

NA0004 Jan Pišta, Jaroměř -1 77

NA0009 Josef Kotyška, Nový Hrádek 7 76

NA0047 Václav Mráz, Velké Poříčí 7 76

NA0048 Tomáš Crha, Doubravice 4 76

NA0003 Václav Stránský, Náchod 4 76

NA0044 Jaroslav Valchař, Police nad Metují 4 76

NA0040 Jitka Pilnáčková, Jaroměř 4 75

NA0001 Petr Drašnar, Václavice 4 74

NA0046 Pavel Mráz, Velké Poříčí 7 73

NA0005 Vašek Chaloupka, Provodov 4 73

NA0056 Zdeňka Langerová, Velké Poříčí 4 73

NA0042 Augustin Šála, Police nad Metují 1 73

NA0029 Jaroslava Mathová, Olešnice 4 72

NA0057 Tomáš Prokeš, Náchod 1 71

NA0006 Jakub Svatoš, Zlíčko 0 71

NA0007 Radek Svatoš, Zlíčko 0 71

JAKO I. B TŘÍDA (43. – 54. místo)

NA0013 Jiří Prokeš, Náchod -2 68

NA0012 Jiřina Brožová, Česká Skalice 4 67

NA0043 Jiří Švorčík, Police nad Metují 4 67

NA0031 Jaroslav Hylena, Václavice 4 66

NA0008 Lukáš Svatoš, Zlíčko 0 65

NA0028 Josef Matha, Olešnice 4 61

NA0015 Miroslav Hurdálek, Náchod 1 61

NA0019 Petr Štec, Náchod 4 58

NA0010 Silvester Polomský, Česká Skalice 10 55

NA0011 Jiří Soukup, Česká Skalice 4 55

NA0035 Jiří Bohanský, Meziměstí 0 54

NA0058 Kateřina Prokešová, Náchod 1 52

Okresní přebor (55. – 59. místo)

NA0002 Petr Drašnar, Náchod 4 45

NA0014 Petr Kylar, Stárkov 1 41

NA0059 Jaroslav Kuchař, Náchod 7 22

NA0020 Luboš Pfeiffer st., Červený Kostelec 0 4

NA0021 Luboš Pfeiffer, Červený Kostelec 0 1

Pořadí - družstva:

1. místo

IRAMID 15 291

2. místo

PAMIR 6 282

3. místo

ERKA Z VELKÉ JESENICE 24 264

4. místo

TJ VELICHOVKY 18 263

5. místo

TRIO 6 255

ŠRŮTKOVA LÍPA MACHOV 12 255

7. místo

DOUBTEAM 12 250

8. místo

POŘÍČÁCI 21 240

9. místo

3D 3 239

10. místo

OLIVĚTÍN 9 216

11. místo

FC ZLÍČKO 0 207

12. místo

TJ ČESKÁ SKALICE 18 177