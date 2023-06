Kromě úžasných skal do Teplic nad Metují můžete vyrazit i na parádní fotbal. Slavoj…

O víkendu jste ve šlágru vyhráli 4:1 nad Zábrodím, jak jste zápas viděl? Do utkání jsme vstupovali s tím, že ho musíme zvládnout, protože se jednalo o poslední domácí zápas sezony a výhrou jsme si mohli zajistit postup. Od úvodu jsme byli lepším týmem, ale byla trochu znát nervozita z důležitosti duelu. Naštěstí se nám podařilo dát do poločasu gól, kterým jsme se uklidnili, a do druhé půle jsme nastoupili aktivně i produktivně. Z mého pohledu už to bylo jednoznačné.

Vy jste na konci první půle otevřel skóre, můžete branku ze standardní situace popsat?

Musím říct, že mi nikdo nevěřil, hlavně tedy taťka si myslel, že budeme lovit balon v řece. (směje se) Naštěstí se mi to povedlo trefit a padl docela hezký gól z přímáku.

Jáchym Kalaš (úplně vlevo) se svými spoluhráči slaví titul v okresním přeboru na Náchodsku.Zdroj: se svolením fotbalisty

Dvě kola před koncem jste jistými okresními přeborníky, jak vám to zní?

Je to krásný pocit. Sice zatím pouze titul v okresním přeboru, ale pro nás je to konečně nějaký úspěch v áčku.

Co za tímto úspěchem stojí? Jaká je v Teplicích parta a celkově zázemí?

Osobně si myslím, že jsme jako mladý tým dozráli. Většina z nás spolu hraje odmalička. Věděli jsme, že máme na to hrát výš a přitom všichni společně u nás doma v Teplicích, kde máme nejlepší hřiště široko daleko. Nechtěl bych nikoho jmenovat, protože za úspěchem stojí celý tým, nicméně musím říct, že velkou zásluhu na první místě má brankář Josef Mači. Jeho výkony na hřišti jsou excelentní a svými zkušenostmi z vyšších soutěží pozvedl celou defenzívu. Já si ho moc vážím a doufám, že s námi vydrží co nejdéle.

Pokračujte.

Chtěl bych takhle poděkovat hlavně mému taťkovi Dušanovi, který nás vede odmalička a stará se celkově o fotbal v Teplicích. Taky nesmím zapomenout na našeho trenéra Petra Šubrta, kterého bohužel potkaly vážné zdravotní problémy a tak s námi velkou část jarní sezony nemohl být. Teď už to vypadá, že se blýská na lepší časy. Já i celý tým mu přejeme hlavně zdraví a pevné nervy, protože je to s námi občas hodně náročné. (usmívá se)

Zdroj: TJ Slavoj Teplice nad Metují

Jaro jste začali prohrou v Červeném Kostelci, nakopla vás? Protože od té doby přišla pouze jedna remíza jinak samé výhry.

Máte pravdu. První jarní zápas se nepovedl podle představ, naštěstí jsme se z něj poučili a chyby už se neopakovaly. Celou sezonu nás drželi hlavně domácí zápasy, ve kterých jsme byli téměř stoprocentní.

Od kdy jste začal věřit, že si jdete pro pohár?

Upřímně? Já jsem tomu věřil už před začátkem sezony. Postupem času se mi to jenom potvrzovalo, protože z mého pohledu jsme byli jediným týmem, který se snažil hrát kombinační fotbal, i když na některých hřištích je to téměř nemožné. (směje se)

Jáchym Kalaš střílí branku proti Stárkovu.Zdroj: Petr Lulek

Proběhly už nějaké oslavy? Případně máte z nich nějakou zajímavou historku?

Samozřejmě, že oslavy proběhly už o víkendu po domácí výhře. A můžu slíbit, že to nebylo všechno, rozlučka nás čeká ještě po konci sezony. Příběhů na takových oslavách je vždycky hodně, ale radši si je nechám pro sebe.

Budou se ještě stupňovat po posledním zápase?

Určitě jo, to je jasný. (směje se)

Je to váš největší úspěch ve fotbalové kariéře?

Úplně nevím, jestli je největší, protože v mládežnických kategoriích se nám dařilo hodně. Co se týče mužského fotbalu tak asi ano. Doufám však, že u toho nekončíme, právě naopak.

Uvidíme Teplice v příští sezoně v krajské I. B třídě?

Pevně věřím, že ano!

Průběžné pořadí střelců OP



19 - Jáchym Kalaš (Teplice nad Metují), Radim Práza (Deštné)

18 - Son Nguyen Van (Velké Poříčí)

17 - Jiří Zima (Machov), Radek Lauryn (Teplice nad Metují)

16 - Tomáš Matějovic (Zábrodí)

Dvě kola před koncem soutěže jste společně s Radimem Prázou z Deštného v čele střeleckých statistik soutěže. Titul je v kapse, bude teď tohle váš cíl?

Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, vždycky mně záleželo na úspěchu týmu a ten se dostavil, tohle už by byla pouze třešnička na dortu.

Na svém kontě máte 19 vstřelených branek, spokojenost?

Rozhodně, protože nám to pomohlo jako týmu uspět. Vždycky jsem hodně góly připravoval pro spoluhráče. Je vidět, že když na to člověk zbytečně netlačí, tak to tam začne padat samo.