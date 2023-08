Devět gólů a dramatické rozuzlení přineslo utkání druhého kola okresního přeboru na Náchodsku. Babí na domácí půdě udolalo Deštné v Orlických horách 5:4, když rozhodující branku zaznamenal v 89. minutě Tomáš Hrnčíř.

Jaroměř B - Rasošky 6:2. | Foto: Václav Mlejnek, www.fotbalfoto.cz

První půle patřila Babí, za které se nejprve po půlhodině hry prosadil Tomáš Kácovský, o tři minutky bylo pro domácí ještě veseleji, když zvyšoval Aleš Ducháč. Jenže hosté do druhé půle nastoupili jako vyměnění a během osmi minut v rozmezí od 49. do 57. minuty otočili na 3:2! Ztracené vedení si Babí vzalo zpět po gólech Hrnčíře a Petra Vašíčka. A když za Deštné na 4:4 v 87. minutě vyrovnával Patrik Kříž, vypadalo to, že se body budou dělit. Ale to druhou trefou v zápase rezolutně odmítl Hrnčíř.

V souboji nováčků doma rozstřílelo béčko Jaroměře soupeře z Rasošek 6:2. Hattrickem se blýskl Martin Čenovský, když dvakrát přesně mířil ze značky pokutového kopu.

„V prvním poločase jsme se ujali vedení 2:0, ale nedařilo se nám dostávat se do gólových šancí. Ve druhé půli jsme hru zlepšili a vytvářeli si více nebezpečných situací. Hostům jsme bohužel umožnili vstřelit dvě branky po individuálních chybách, čehož se musíme vyvarovat. Jsme rádi, že jsme navázali na venkovní vítězství a připsali si další tří body,“ uvedli trenéři Jaroměře Jiří Poděbradský a Martin Michálek. Nutno podotknout, že duel sledovala parádní návštěva 175 diváků!

Venku se během druhého kola radovalo pouze jedno mužstvo. Béčko Police nad Metují loupilo ve Velké Jesenici, kde zvítězilo 3:0. Remíza 1:1 se zrodila ve Velkém Poříčí, odkud si bod odvezl Machov. Obě branky padly už v první půli.

Doma vyhrál Provodov 1:0 nad Zábrodím. Stárkov nedal šanci Hejtmánkovicím (4:0) a Dolany ve druhé půli otočily mač proti rezervě Červeného Kostelce na konečných 3:2.