Odchovanec České Skalice si v minulých letech vyzkoušel dres Náchoda či Nového Města nad Metují, aby letos v létě přestoupil poprvé do Sokola Provodov.

Eriku, první otázka nemůže znít jinak. Jak jste se ocitl v Provodově, co vás k přestupu z Nového Města nad Metují vedlo?

Já z Provodova pocházím a před dvěma lety jsem tu i postavil dům. Navíc hlavním důvodem pro mé rozhodnutí byla parta, jaká tu je, a lidi okolo zdejšího klubu. Se spoustou kluků jsem se potkal v Náchodě, takže volba pro mě byla jasná.

Berger ještě v dresu NáchodaZdroj: archiv DeníkuJe vám pětadvacet, zahrál jste si ligu dorostu, I. B třídu i A. třídu. Není pro vás okresní přebor málo?

Někomu se to může zdát málo, ale já už mám priority jiné. Jsem dost pracovně vytížený, takže většinou stíhám jen páteční trénink, což zatím na okresní přebor stačí.

Na úvod sezony se váš tým představil na hřišti Machova. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas a byli jste od začátku lepším týmem?

Machov byl hlavně v prvním poločase dost nepříjemným soupeřem. Hlavně díky brankáři Romanu Weisserovi a brankové konstrukci jsme šli do kabin s vedením 1:0. Druhý poločas jsme se zklidnili a začali hrát hru, kterou bychom se v sezoně chtěli prezentovat.

Vám se povedlo nastřílet první tři branky týmu. Která byla nejhezčí a jak byste je všechny popsal?

Nejhezčí a zároveň také nejdůležitější byla asi ta druhá. Po perfektním centru z pravé strany od Matěje Kávy jsem „rybičkou“ uklidil míč k pravé tyči. První gól jsem dával hlavou po rohu a při třetím jsem šel sám na brankáře po krásné přihrávce našeho benjamínka Péti.

Zdá se, že ve střelbě branek na vás bude tým hodně spoléhat. Na kolik gólů si v sezoně troufáte?

Byl bych samozřejmě rád, kdyby jich bylo co nejvíce a hlavně pomohly mému týmu. Žádné přesné číslo si ale za metu nedávám.

Náchodský přebor se letos jeví jako velmi kvalitní, hrají jej i známí a zkušení fotbalisté. Kdo je pro vás favoritem na titul přeborníka?

Jako velkého favorita tipuji Jaroměř B a troufnul bych si říct i nás. Dále si myslím, že nahoře budou hrát Velká Jesenice a Deštné.

Máte představu, jaké ambice bude vaše mužstvo mít?

Ambice jsou u nás ty nejvyšší. Máme mladý a perspektivní tým, který by chtěl postoupit do I. B třídy, takže pro to uděláme maximum. Příští rok by měla proběhnout rekonstrukce celého zázemí v Provodově, i proto by klubu krajská soutěž slušela.

Hráč utkání: volba byla jasnáZdroj: TJ Sokol Provodov

Ve druhém kole vás čeká domácí premiéra proti Zábrodí. Tutová jednička? Na co byste pozval provodovské publikum?

Nechci tvrdit, že tutová, ale favoritem utkání rozhodně budeme. Diváky bych rád pozval na pěkný útočný fotbal a dobré občerstvení. Za mě ideálně strávená neděle (úsměv).