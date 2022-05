Za celý mistrovský ročník se střelecky neprosadil ani jednou, přišel však zápas na hřišti Sokola Zábrodí a hronovský Václav Pohl (20) do sítě soupeře nasázel čtyři branky.

Za stavu 1:1 nejprve stihl během čtrnácti minut čistý hattrick, po přestávce pak přidal ještě jednu branku a pomohl tak svému týmu k zaslouženému vítězství 6:2.

Žezlo v přeboru přebírají Velichovky. V Polici sledovaly béčko tři stovky diváků

Václave, kde se ve vás vzal takový střelecký koncert? Vždyť jste v této sezoně brankářům soupeřů nijak větší strach nenaháněl.

Popravdě ani sám nevím (usmívá se). Je pravda, že jsem žádný gól už pěknou dobu nedal. V tomhle zápase mi ale vyšlo snad úplně všechno a jsou z toho čtyři vstřelené branky.

Václav Pohl si s míčem rozumíZdroj: denik.czPletou se statistiky nebo jste opravdu svůj poslední vstřelený gól zaznamenal v loňském semifinále okresního poháru (19. 6. 2021) v Meziměstí?

No, myslím, že se nepletou. Je to přesně tak. Ale taky je fakt, že můj post na hřišti se od té doby trochu změnil a nyní si v našem týmu musím plnit hlavně defenzivní povinnosti.

Byla tedy tentokrát vaše příprava na utkání v něčem konkrétním jiná než jindy?

Neřekl bych, spíš ani ne. Mám to pokaždé stejně. Před každým svým zápasem se snažím hlavně co nejvíce odpočívat.

Čtyři góly v jednom zápase, to obvykle dokáže jen opravdový kanonýr. Jaký tedy váš počin vyvolal poprask v hronovské kabině?

No udiveně koukali snad úplně všichni, protože jak jste sám říkal, moc gólů opravdu nedávám. Myslím, že můžu s jistotou říct, že čtyřikrát během jednoho utkání se už asi v životě nikdy netrefím (směje se).

Bude z toho nějaký povinný příspěvek do týmové kasy?

Určitě jo. Kolik to bude, to si netroufám odhadovat, ale na konci sezony si kluci určitě vzpomenou a je mi jasný, že mě to nemine.

Vy vedle fotbalu hrajete úspěšně hlavně nohejbal. Znamená to, že fotbal je pouze doplňkovým sportem?

Ano je to tak. Vždycky, když nemám nohejbal, tak si moc rád jdu zahrát fotbal. Na druhou stranu, když se zápas kryje s nohejbalem, fotbal jde stranou.

Další víkendoví kanonýři



Dospělí – 4 branky: Filip Gois, Velké Poříčí B (okresní přebor mužů)

Mládež – 4 branky: Jiří Kiezler, FK Náchod (žákovská liga U12) a David Lesák, TJ Velichovky (okresní přebor starších žáků)

Připomínal některý ze čtyř gólů třeba i nohejbalovou smeč?

Ne, to ne, nepřipomínal. Ale na druhou stranu často rád využívám dovednosti z nohejbalu.

Jak byste vůbec své branky popsal a která se vám povedla úplně nejlíp?

První tři trefy byly prakticky úplně stejné. Přišel nakopnutý míč za obranu, dobrým náběhem jsem si vypracoval dobré pozice k zakončení a v souboji s brankářem to pokaždé vyšlo. Čtvrtý gól se mi povedl určitě nejvíc, když jsem se kličkou uvolnil a zakončil zpoza velkého vápna.

Čtyři góly a mohl vystřídat. Bráchu tak na hřišti nestihl, potkají se na ledě

Cestou se Zábrodí jste byl jistě hodně oslavován, kdo ale jinak platí za největšího tahouna vašeho týmu?

Oslavili jsme to asi jako po každém jiném vítězném zápase. U nás asi není potřeba vyzvedávat nějaké jednotlivce. Jsem rád, že funguje celý tým a pomalu se všichni zvedáme k lepším výkonům.

Budete si nyní v dalších duelech o to víc věřit a zkoušet častěji střelecké štěstí?

Pravdou je, že mi tohle určitě dodalo nějaké to sebevědomí a budu se odteď tlačit do střeleckých možností co nejvíce.